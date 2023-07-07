ES Gás privatizada: "chegamos com muita ambição de crescer", diz CEO da Energisa

"Posso te garantir que chegamos com uma ambição enorme, com muita ambição de crescer. A ES Gás é uma empresa redonda, mas faltava perspectiva de expansão, vamos injetar isso nela. Temos possibilidade de crescer onze vezes nosso fornecimento de gás para residências, cinco vezes para veículos e mais de 30% para as grandes indústrias.
Vamos correr atrás disso", afirmou Botelho.
Segundo ele, o plano de expansão já está sendo estudado e deve ser apresentado, em detalhes, dentro de 120 dias, no começo de novembro. A intenção é já estar com obra na rua em janeiro de 2024. "Com intervenções simples poderemos alcançar um bom número de consumidores, principalmente aqui na Região Metropolitana de Vitória. É isso que vamos fazer o quanto antes. Claro que o plano vai além, já estamos olhando para 2030, vamos observar, oferta, preço, geração de demanda, valor agregado e entrega ao consumidor final".
Botelho está muito animado com as possibilidades abertas com a aquisição da ES Gás. "O Espírito Santo produz gás, tem importantes gasodutos nacionais passando aqui dentro, tem portos, tem grandes indústrias e está muito perto dos grandes centros consumidores. As possibilidades de fazermos bons negócios e impulsionarmos a realização de outros bons negócios a partir disso aqui são enormes".
O novo CEO da ES Gás já foi escolhido, será Fábio Bertollo, ele chega da Compass Gás e Energia.