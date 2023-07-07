Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Energia

ES Gás privatizada: "chegamos com muita ambição de crescer", diz CEO da Energisa

Ricardo Botelho, CEO da Energisa, veio a Vitória para assumir a gestão da ES Gás, distribuidora de gás natural do Espírito Santo, privatizada em março deste ano

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 09:40

Públicado em 

07 jul 2023 às 09:40
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais
Gasoduto de transporte de gás natural Crédito: TBG/Divulgação
A Energisa, uma das maiores empresas de energia do Brasil, assume, nesta sexta-feira (07), a ES Gás, distribuidora de gás natural do Espírito Santo, privatizada no final de março. Em entrevista à coluna, Ricardo Botelho, CEO da Energisa, disse que as possibilidades de crescimento são enormes e que a ES Gás mudará seu patamar de ambição.
"Posso te garantir que chegamos com uma ambição enorme, com muita ambição de crescer. A ES Gás é uma empresa redonda, mas faltava perspectiva de expansão, vamos injetar isso nela. Temos possibilidade de crescer onze vezes nosso fornecimento de gás para residências, cinco vezes para veículos e mais de 30% para as grandes indústrias. Vamos correr atrás disso", afirmou Botelho.
Segundo ele, o plano de expansão já está sendo estudado e deve ser apresentado, em detalhes, dentro de 120 dias, no começo de novembro. A intenção é já estar com obra na rua em janeiro de 2024. "Com intervenções simples poderemos alcançar um bom número de consumidores, principalmente aqui na Região Metropolitana de Vitória. É isso que vamos fazer o quanto antes. Claro que o plano vai além, já estamos olhando para 2030, vamos observar, oferta, preço, geração de demanda, valor agregado e entrega ao consumidor final".
Botelho está muito animado com as possibilidades abertas com a aquisição da ES Gás. "O Espírito Santo produz gás, tem importantes gasodutos nacionais passando aqui dentro, tem portos, tem grandes indústrias e está muito perto dos grandes centros consumidores. As possibilidades de fazermos bons negócios e impulsionarmos a realização de outros bons negócios a partir disso aqui são enormes".
O novo CEO da ES Gás já foi escolhido, será Fábio Bertollo, ele chega da Compass Gás e Energia.

Veja Também

Empresários do ES solicitam ao governo mudanças na tributação sobre vinho

Pós-concessão: Vports e TVV ainda não fecharam readequação de contrato

Futuro da BR 101: voto de ministro do TCU abre portas para acordo com EcoRodovias

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo ES Gás Gás Natural
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados