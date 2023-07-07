ES Gás privatizada: "chegamos com muita ambição de crescer", diz CEO da Energisa

Segundo ele, o plano de expansão já está sendo estudado e deve ser apresentado, em detalhes, dentro de 120 dias, no começo de novembro. A intenção é já estar com obra na rua em janeiro de 2024. "Com intervenções simples poderemos alcançar um bom número de consumidores, principalmente aqui na Região Metropolitana de Vitória. É isso que vamos fazer o quanto antes. Claro que o plano vai além, já estamos olhando para 2030, vamos observar, oferta, preço, geração de demanda, valor agregado e entrega ao consumidor final".