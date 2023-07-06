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Negociação

Pós-concessão: Vports e TVV ainda não fecharam readequação de contrato

Pelo trâmite previsto nas regras de concessão da Codesa à iniciativa privada, o novo acordo deveria ter sido assinado em abril deste ano

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

06 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Terminal Portuário de Vila Velha, TVV
Terminal Portuário de Vila Velha, TVV Crédito: Fernando Madeira
Vports, concessionária responsável pelo Porto de Vitória até 2057, e Log-In Logística, operadora do Terminal de Vila Velha até 2048, ainda não chegaram a um acordo sobre a readequação do contrato do TVV. Pelo trâmite previsto nas regras de concessão da Codesa à iniciativa privada, o novo contrato deveria ter sido assinado seis meses após a Vports assumir, portanto, em abril deste ano. O TVV é a mais importante operação do complexo portuário de Vitória, é por onde passam praticamente todos os contêineres que chegam e saem do Espírito Santo.
Embora não haja risco de ruptura, há questões pendentes. "Nosso contrato de arrendamento (fechado em 2020) foi feito com um ente público. Hoje, a administração, a autoridade portuária, é tocada por um ente privado, portanto, achamos que a relação pode ser outra. Entendemos que, em uma negociação entre duas empresas, as obrigações podem ser melhor compartilhadas, melhor divididas", argumentou Gustavo Paixão, diretor-geral de Terminais da Log-In.
O executivo afirma não haver penalidade prevista por conta do atraso na readequação e que isso não impactará nos investimentos já assumidos pela Log-In - são R$ 500 milhões nos próximos 25 anos. "Não tem qualquer estresse, estamos tocando normalmente a operação, mas há algumas questões para resolver. (A concessão) é um quadro novo no país, não é fácil ser o primeiro, estamos negociando e vamos chegar a um bom termo. A ideia é melhorar a entrega, avançar naquilo que foi acordado entre Log-In e Codesa".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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