Pós-concessão: Vports e TVV ainda não fecharam readequação de contrato

Embora não haja risco de ruptura, há questões pendentes. "Nosso contrato de arrendamento (fechado em 2020) foi feito com um ente público. Hoje, a administração, a autoridade portuária, é tocada por um ente privado, portanto, achamos que a relação pode ser outra. Entendemos que, em uma negociação entre duas empresas, as obrigações podem ser melhor compartilhadas, melhor divididas", argumentou Gustavo Paixão, diretor-geral de Terminais da Log-In.

O executivo afirma não haver penalidade prevista por conta do atraso na readequação e que isso não impactará nos investimentos já assumidos pela Log-In - são R$ 500 milhões nos próximos 25 anos. "Não tem qualquer estresse, estamos tocando normalmente a operação, mas há algumas questões para resolver. (A concessão) é um quadro novo no país, não é fácil ser o primeiro, estamos negociando e vamos chegar a um bom termo. A ideia é melhorar a entrega, avançar naquilo que foi acordado entre Log-In e Codesa".