Secretaria de Desenvolvimento cria Escritório de Investimentos do ES

Crédito: Carlos Alberto

Começou a sair do papel uma das propostas feitas ainda no ano passado, depois da vitória nas eleições de outubro, pelo vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço . O governo do Estado criou o Escritório de Investimentos do Espírito Santo. O decreto, assinado pelo governador Renato Casagrande, já está em vigor, agora, cabe à Sedes colocar a estrutura para funcionar. O objetivo é prospectar negócios, fortalecer as relações econômicas do Estado no Brasil e no mundo, fomentar projetos que auxiliem o desenvolvimento capixaba e aproximar a administração pública do setor produtivo.

O escritório faz parte de um projeto mais amplo, batizado de ES + Competitivo. As diretrizes principais são: reindustrialização, promoção da economia verde, inovação, redução das desigualdades regionais, adensamento da cadeia produtiva, capacitação e requalificação do comércio exterior capixaba.

Caberá ao Escritório de Investimentos do ES prestar os seguintes serviços de apoio aos investidores: interlocução com entidades e órgãos públicos, identificação dos locais mais apropriados para o investimento, fornecimento de informações sobre as melhores condições de investimento, articulação institucional e identificação de potenciais fornecedores. Também caberá ao escritório dar apoio aos municípios na atração de empreendimentos.

Todo este trabalho será orientado pelo Conselho Estadual de Promoção de Investimentos (Cepi), que terá caráter estratégico e consultivo. O órgão será presidido pelo secretário de Desenvolvimento e terá como membros fixos: o secretário da Fazenda, o secretário de Meio Ambiente, o Instituto Jones dos Santos Neves, o Bandes, dois representantes da Federação das Indústrias do Espírito Santo e dois representantes do Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo (FEF).