A inspiração de Ferraço para a nova Secretaria de Desenvolvimento

Ricardo Ferraço é anunciado Secretário de Desenvolvimento para o próximo mandato Crédito: Helio Filho | Secom

Vice-governador eleito do Espírito Santo e futuro secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço vem trabalhando em silêncio nas últimas semanas. Além de ter ampliado a interlocução com o setor produtivo capixaba, ele tem estudado, conversado e buscado informações sobre bons modelos de gestão Brasil afora. Gostou muito do que viu em Santa Catarina, onde esteve na semana passada. Ricardo pretende implantar na recriada Secretaria de Estado de Desenvolvimento algo semelhante ao modelo catarinense.

"Eles criaram uma estrutura, chamada Invest SC, que é leve e barato do ponto de vista de estrutura, mas que gera uma troca muito interessante entre o setor público e setor privado. Vou levar isso para o Estado, um ambiente de integração e construção", explicou.

Criado no começo de 2021 pelo governo de Santa Catarina, o Invest SC é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Fazem parte do núcleo representantes da SCPar (empresa de participações do governo catarinense), da Federação das Indústrias e das secretarias da Fazenda, Meio Ambiente, Administração, Infraestrutura e Assuntos Internacionais.