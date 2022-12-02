A inspiração de Ferraço para a nova Secretaria de Desenvolvimento

Vice-governador eleito do Espírito Santo e futuro secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço
vem trabalhando em silêncio nas últimas semanas. Além de ter ampliado a interlocução com o setor produtivo capixaba, ele tem estudado, conversado e buscado informações sobre bons modelos de gestão Brasil afora. Gostou muito do que viu em Santa Catarina, onde esteve na semana passada. Ricardo pretende implantar na recriada Secretaria de Estado de Desenvolvimento algo semelhante ao modelo catarinense.
"Eles criaram uma estrutura, chamada Invest SC, que é leve e barato do ponto de vista de estrutura, mas que gera uma troca muito interessante entre o setor público e setor privado. Vou levar isso para o Estado, um ambiente de integração e construção", explicou.
Criado no começo de 2021 pelo governo de Santa Catarina, o Invest SC é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Fazem parte do núcleo representantes da SCPar (empresa de participações do governo catarinense), da Federação das Indústrias e das secretarias da Fazenda, Meio Ambiente, Administração, Infraestrutura e Assuntos Internacionais.
"Vamos criar um modelo capixaba, com a participação de outras entidades relevantes e com instituições que representem a Educação, mas a ideia está dada", argumenta Ferraço. A intenção é fazer do núcleo um espaço de debate, propostas e também de acompanhamento. Em Santa Catarina, o grupo tem como atribuições propor políticas de desenvolvimento econômico regional, de atração de investidores e de facilitação dos negócios. Claro, sempre acompanhando e propondo ajustes necessários.