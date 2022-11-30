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Automóveis

Grupo Lider fecha com GWM e vai vender carros da gigante chinesa no ES e Rio

A Great Wall Motor (GWM) é maior montadora privada da China e está chegando forte no Brasil. A meta é ter 50 concessionárias no país até o meio de 2023

Públicado em 

30 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

SUV híbrido Haval H6, da chinesa GWM
SUV híbrido Haval H6, da chinesa GWM Crédito: Divulgação/GWM
A gigante chinesa GWM (Great Wall Motor), maior montadora privada da China, está chegando forte no Brasil. A operação da marca será iniciada no início do ano que vem com 30 concessionárias espalhadas pelas principais cidades do país. Até o final do primeiro semestre de 2023, serão 50. Serão mais de 130 pontos de venda até o final de 2024. Para isso, os executivos chineses estão buscando fechar parcerias com importantes atores do mercado automotivo brasileiro, com capacidade de venda e de pós-venda.
O Grupo Lider, dono de 70 concessionárias das mais diversas marcas em Espírito Santo, Rio e Minas, será um dos responsáveis por essa operação no Espírito Santo e Rio de Janeiro. No primeiro semestre de 2023 serão inauguradas as duas primeiras concessionárias: em Vitória e Niterói. Na sequência serão abertas unidades em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Macaé, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio e Petrópolis. José Braz Neto, diretor do grupo, estima um investimento, até 2025, de R$ 40 milhões apenas para colocar de pé o projeto GWM.
A intenção da gigante chinesa, uma das maiores fabricantes mundiais de SUV e picapes, é focar no segmento de híbridos e híbridos plug-in. O primeiro carro para o mercado brasileiro é o SUV híbrido Haval H6. Além das tradicionais vendas, a GWM entrará forte no mercado de assinatura.
Em agosto, a GWM anunciou a compra da fábrica de automóveis da Mercedes-Benz em Iracemápolis, em São Paulo. A intenção é começar a produzir carros ali no ano que vem.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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