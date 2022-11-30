Grupo Lider fecha com GWM e vai vender carros da gigante chinesa no ES e Rio

SUV híbrido Haval H6, da chinesa GWM Crédito: Divulgação/GWM

A gigante chinesa GWM (Great Wall Motor), maior montadora privada da China, está chegando forte no Brasil. A operação da marca será iniciada no início do ano que vem com 30 concessionárias espalhadas pelas principais cidades do país. Até o final do primeiro semestre de 2023, serão 50. Serão mais de 130 pontos de venda até o final de 2024. Para isso, os executivos chineses estão buscando fechar parcerias com importantes atores do mercado automotivo brasileiro, com capacidade de venda e de pós-venda.

O Grupo Lider, dono de 70 concessionárias das mais diversas marcas em Espírito Santo, Rio e Minas, será um dos responsáveis por essa operação no Espírito Santo e Rio de Janeiro. No primeiro semestre de 2023 serão inauguradas as duas primeiras concessionárias: em Vitória e Niterói. Na sequência serão abertas unidades em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Macaé, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio e Petrópolis. José Braz Neto, diretor do grupo, estima um investimento, até 2025, de R$ 40 milhões apenas para colocar de pé o projeto GWM.

A intenção da gigante chinesa, uma das maiores fabricantes mundiais de SUV e picapes, é focar no segmento de híbridos e híbridos plug-in. O primeiro carro para o mercado brasileiro é o SUV híbrido Haval H6. Além das tradicionais vendas, a GWM entrará forte no mercado de assinatura.