O Brasil tem 185 milhões de internautas. Mas quem domina a tela é a TV aberta

Esse contraste revela algo que os números de usuários costumam esconder: ter usuário não é o mesmo que ter audiência. A semana de 1 a 7 de junho, por exemplo, ilustra bem essa diferença. O amistoso Brasil x Egito, transmitido pela Globo, atingiu 28,7 pontos de audiência domiciliar: 8,8 milhões de domicílios sintonizados num único programa, ao mesmo tempo. O Jornal Nacional registrou 24,3 pontos. A novela "Quem Ama Cuida" marcou 21,6. Nenhuma plataforma digital entrega isso.





O mercado publicitário já tirou suas conclusões. Em 2025, o investimento total em publicidade no Brasil atingiu R$ 95,2 bilhões, alta de 8,2% sobre o ano anterior, segundo o Radar AdInsights do Ibope. A categoria que mais cresceu não foi o digital: foi TV e áudio, com alta de 66%. Anunciantes compram onde a audiência está.





O brasileiro de 2026 é um consumidor de múltiplas telas: rola o TikTok no almoço, assiste a uma série no streaming à noite e ainda liga a TV para ver o jogo. Ele não escolheu uma plataforma. Ele usa todas, mas não da mesma forma, nem com a mesma intensidade. O que os dados mostram é que a televisão aberta não perdeu seu lugar central. Ela perdeu exclusividade de atenção, e isso é diferente.





A fatia do vídeo online de hoje era menor há dois anos e será maior daqui a dois. Isso é fato. Mas enquanto nenhuma outra plataforma conseguir reunir o Brasil inteiro na mesma tela ao mesmo tempo (e os dados de 2026 mostram que ainda estamos longe disso), a televisão aberta seguirá sendo o principal meio de comunicação de massa do país.