Com a Inteligência Artificial, como vamos garantir a credibilidade histórica das imagens no futuro?

Todas essas fotografias têm matrizes tangíveis, em filmes negativos ou positivos. São suportes físicos que permitem, ainda hoje, a reprodução fiel do que foi catalogado na época. Esses acervos ajudaram a construir a identidade e a memória visual do Espírito Santo, integrando-se de forma definitiva à história do nosso Estado. Até mesmo a partir de arquivos digitais, é possível verificar a autenticidade de uma imagem por meio da sequência de fotos, arquivos “crus” que funcionam como um negativo digital.





Estamos falando de imagens capturadas há 80 anos ou mais, que refletem a realidade de uma época. É preciso deixar claro que a fotografia nunca foi e nunca será uma reprodução 100% fiel à realidade, mas sim o suporte técnico e artístico que mais se aproxima dela.





Com a popularização das Inteligências Artificias, qualquer pessoa com um celular pode criar ou adulterar imagens como quiser. Logo, paisagens e cenas cotidianas artificias são compartilhadas como uma experiência real. Até aí, tudo bem, não sou contra o acesso ou uso da IA de forma criativa. O problema é que grande parte dessas imagens circula sem qualquer indicação de que foi manipulada.Em alguns casos, chegam a ser republicadas por empresas jornalísticas, conferindo uma aparência de autenticidade a cenas que não refletem a realidade.





Recentemente, um grupo de artistas de Vila Velha protestou contra imagens de paisagens locais que circulavam nas redes sociais distorcendo a geografia da cidade. Eram representações geradas por Inteligência Artificial nas quais o Convento da Penha, maior símbolo religioso e cultural capixaba, aparecia com uma arquitetura completamente modificada, tamanho desproporcional e até em localização errada.







