Namoro ou união estável? Saiba como a legislação reconhece direitos na relação

Assim como no casamento, na união estável há incidência de regime de bens, o que produz efeitos jurídicos relevantes em caso de dissolução da relação ou de sucessão, podendo dar ensejo a discussões sobre meação, partilha patrimonial, alimentos, direitos hereditários e eventual dependência econômica; também como no casamento, salvo disposição expressa em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens.



É justamente diante do receio de reconhecimento futuro de uma união estável, especialmente porque, salvo disposição em sentido diverso, incidirá o regime da comunhão parcial de bens, com todas as consequências jurídicas dele decorrentes, que surge o chamado contrato de namoro: declaração formal por meio da qual duas pessoas afirmam manter uma relação afetiva, pública e legítima, mas sem intenção presente de constituir entidade familiar. Busca-se, com isso, registrar que aquele vínculo, embora sério e importante, ainda não se transformou em família para o Direito.



O contrato de namoro aparece, sobretudo, no contexto dos chamados “namoros qualificados”[1]: relações afetivas intensas, públicas e duradouras, em que o casal viaja junto, frequenta a casa um do outro, convive socialmente como par e, em alguns casos, até divide o mesmo teto, mas não deseja, ao menos naquele momento, constituir família ou assumir os efeitos jurídicos próprios de uma união estável.



Nesse ponto, o contrato pode ter utilidade: documentar a ausência, naquele momento, do objetivo de constituição de família.



Há, naturalmente, críticas ao instituto; parte da doutrina sustenta que o contrato de namoro seria nulo quando utilizado para afastar, de forma prévia, normas de ordem pública próprias do Direito de Família.



A crítica é pertinente em uma hipótese específica: se a união estável já estiver configurada na prática, nenhum contrato poderá simplesmente apagá-la, uma vez que a família, enquanto fato jurídico, não deixa de existir porque as partes declararam o contrário.



Mas daí não se extrai que o contrato de namoro seja sempre nulo, fraudulento ou juridicamente inútil.





