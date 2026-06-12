Divórcio cinza: o que é e por que impulsiona contratos de namoro no ES

O Espírito Santo ocupa a quinta posição no ranking nacional de registros de contratos de namoro em cartórios, modalidade que vem ganhando espaço entre casais que desejam formalizar a relação sem caracterizar união estável. Segundo levantamento do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), o Estado contabilizou 45 contratos em 2025.





O documento tem sido cada vez mais procurado em meio ao avanço do chamado "divórcio cinza", termo utilizado para designar separações de pessoas com mais de 50 anos, e ao aumento de novos relacionamentos formados nessa fase da vida. Em muitos casos, os casais já possuem patrimônio consolidado, filhos ou herdeiros de uniões anteriores e buscam segurança jurídica para evitar conflitos futuros.





Em todo o país, o número de contratos de namoro atingiu recorde histórico no ano passado. Foram 241 registros em 2025, maior marca desde a criação da modalidade, em 2016, quando apenas 26 atos haviam sido formalizados. O crescimento acumulado no período é de 827%.





O contrato de namoro é um documento lavrado em Cartório de Notas por meio do qual o casal declara manter uma relação afetiva sem a intenção, naquele momento, de constituir união estável. Embora não impeça eventual reconhecimento judicial da união estável caso estejam presentes os requisitos legais, o instrumento pode servir como elemento de prova da intenção das partes.





A vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Fabiana Aurich, afirma que o documento tem sido utilizado como ferramenta de prevenção jurídica. "O contrato de namoro surge nesse contexto como um instrumento de prevenção, que oferece segurança jurídica e ajuda a evitar interpretações equivocadas sobre os efeitos patrimoniais da convivência."