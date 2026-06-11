TJES mantém condenação de acusados de injúria racial contra professor da Ufes

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), sob relatoria do desembargador Marcos Valls Feu Rosa, manteve por unanimidade a condenação de

Kennedi Fabricio dos Santos e Antonio Jacimar Pedroni por injúria racial contra o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Gustavo Henrique Araújo Forde.





Um dos condenados, Kennedi Fabricio, em comentário nas redes sociais, associou a imagem do professor aos maus resultados da educação brasileira. Outro, Antonio Jacimar, afirmou que ele deveria "voltar para a África". Os magistrados concluíram que os comentários tiveram conteúdo racista e ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Por isso, ao analisar os recursos apresentados pelas defesas, mantiveram o entendimento de que houve injúria racial nos dois casos.





O entendimento do TJES mantém os efeitos da sentença aplicada ao réus em decisão da 4ª Vara Criminal de Vitória, assinada em julho de 2023. À época, ambos foram condenados a um ano e três meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa. A pena deveria ser cumprida inicialmente em regime aberto e foi substituída por penas restritivas de direitos.





Um terceiro acusado, Wagner Rodrigues, ainda não teve o caso julgado. Como não foi localizado para citação à época, o processo foi desmembrado. Após ser citado, ele passou a responder à ação penal, que segue em tramitação na primeira instância.





A reportagem tenta localizar a defesa dos acusados, que ainda podem recorrer do acórdão junto ao Tribunal Pleno do TJES. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





A defesa de Forde avaliou a decisão como um marco no combate aos crimes raciais. Para a advogada Elisângela Leite Melo, a manutenção da condenação reforça o reconhecimento da gravidade desse tipo de conduta pelo Judiciário.





"A decisão do TJES é muito importante porque, até pouco tempo atrás, eram raras as condenações por crimes raciais. A confirmação da sentença de primeira instância representa muito para o Brasil, ao reconhecer e punir esse tipo de crime", disse.