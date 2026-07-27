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Novo reforço do Colo-Colo

Vozinha não poderá usar apelido na camisa de seu novo clube

As regras da liga chilena não permitem apelidos na camisa

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 17:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2026 às 17:09
Vozinha não poderá usar apelido na camisa de seu novo clube
Vozinha não poderá usar apelido na camisa de seu novo clube Reuters/Folhapress

Novo reforço do Colo-Colo, o goleiro Josimar Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, não poderá usar o seu apelido nas costas da camisa do time chileno. As regras da liga chilena não permitem apelidos na camisa. Segundo o texto oficial das Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile), deverá ser estampado o sobrenome paterno ou materno.


Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes. Caso existam jogadores com o mesmo sobrenome em um mesmo clube, deverá ser adicionada, para distingui-los, a inicial do nome ou do segundo sobrenome, nessa ordem de preferência.Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da ANFP.


Por essa razão, o goleiro terá de utilizar seu sobrenome formal de registro civil "Dias" ou "Évora Dias" nas partidas de torneios locais. Segundo a Rádio Maray, do Chile, a única possibilidade de Vozinha usar o seu apelido na camisa ocorrerá se o clube entrar com pedido na federação e conseguir uma "autorização ou exceção especial" por parte da ANFP.


O goleiro de 40 anos estava sem clube desde que deixou o GD Chaves, de Portugal, antes da Copa do Mundo. Após se destacar no Mundial pela seleção de Cabo Verde, ele havia afirmado que queria um clube que o valorizasse esportivamente e que não o contratasse apenas por marketing.


Vozinha foi uma das grandes atrações da Copa do Mundo 2026. O goleiro brilhou logo na primeira rodada, fez defesas importantes no empate de Cabo Verde com a Espanha por 0 a 0 e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. nesta segunda-feira (27), são mais de 29 milhões.


A campanha de Cabo Verde deu ainda mais visibilidade a Vozinha. A seleção ainda empatou com Uruguai (2 a 2) e Arábia Saudita (0 a 0) na fase de grupos para avançar ao mata-mata. Na segunda fase, segurou o 1 a 1 com a Argentina no tempo normal, mas acabou derrotada por 3 a 2 na prorrogação.


O Colo-Colo, seu novo clube, vive uma fase sólida e lidera com sobra o Campeonato Chileno. No cenário internacional, porém, o clube não disputa sequer a Copa Sul-Americana, já que terminou a edição anterior da liga nacional na oitava colocação, fora da zona de classificação.

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