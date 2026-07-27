Vozinha não poderá usar apelido na camisa de seu novo clube

Novo reforço do Colo-Colo, o goleiro Josimar Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, não poderá usar o seu apelido nas costas da camisa do time chileno. As regras da liga chilena não permitem apelidos na camisa. Segundo o texto oficial das Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile), deverá ser estampado o sobrenome paterno ou materno.





Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes. Caso existam jogadores com o mesmo sobrenome em um mesmo clube, deverá ser adicionada, para distingui-los, a inicial do nome ou do segundo sobrenome, nessa ordem de preferência.Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da ANFP.





Por essa razão, o goleiro terá de utilizar seu sobrenome formal de registro civil "Dias" ou "Évora Dias" nas partidas de torneios locais. Segundo a Rádio Maray, do Chile, a única possibilidade de Vozinha usar o seu apelido na camisa ocorrerá se o clube entrar com pedido na federação e conseguir uma "autorização ou exceção especial" por parte da ANFP.





O goleiro de 40 anos estava sem clube desde que deixou o GD Chaves, de Portugal, antes da Copa do Mundo. Após se destacar no Mundial pela seleção de Cabo Verde, ele havia afirmado que queria um clube que o valorizasse esportivamente e que não o contratasse apenas por marketing.





Vozinha foi uma das grandes atrações da Copa do Mundo 2026. O goleiro brilhou logo na primeira rodada, fez defesas importantes no empate de Cabo Verde com a Espanha por 0 a 0 e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. nesta segunda-feira (27), são mais de 29 milhões.





A campanha de Cabo Verde deu ainda mais visibilidade a Vozinha. A seleção ainda empatou com Uruguai (2 a 2) e Arábia Saudita (0 a 0) na fase de grupos para avançar ao mata-mata. Na segunda fase, segurou o 1 a 1 com a Argentina no tempo normal, mas acabou derrotada por 3 a 2 na prorrogação.





O Colo-Colo, seu novo clube, vive uma fase sólida e lidera com sobra o Campeonato Chileno. No cenário internacional, porém, o clube não disputa sequer a Copa Sul-Americana, já que terminou a edição anterior da liga nacional na oitava colocação, fora da zona de classificação.

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