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Após manutenção

Moradores de Vila Velha ainda relatam falta d'água nesta segunda (27)

Após manutenção no fim de semana, abastecimento ainda não foi normalizado em alguns pontos da cidade

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 18:02

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

27 jul 2026 às 18:02

Moradores de Vila Velha relataram falta d'água na manhã desta segunda-feira (27), após uma manutenção realizada pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) no último fim de semana na Grande Vitória. Bairros como Santa Mônica e Novo México ainda não tiveram o serviço restabelecido, segundo relatos feitos por leitores de A Gazeta.


Conforme a companhia, a previsão era de que o fornecimento de água fosse normalizado em todas as regiões afetadas pela manutenção em até 24 horas após a retomada da operação do sistema — ou seja, até o fim da noite de domingo (26). Apesar disso, alguns pontos ainda permanecem sem abastecimento.


Em entrevista à TV Gazetao diretor operacional da Cesan, Thiago Furtado, explicou que o sistema voltou a funcionar na noite de sábado (25). "Mas, locais mais distantes e altos possuem dificuldades para a volta do funcionamento perfeita do sistema", disse.


Segundo o diretor, a previsão é que o abastecimento seja restabelecido em todas as regiões ainda nesta segunda-feira (27). A companhia informou que moradores das áreas onde ainda há falta d'água estão sendo atendidos com o fornecimento de água por meio de carro-pipa e todas as ocorrências resolvidas. 


"O abastecimento ocorre de forma gradual e exige tempo para que a água chegue a toda a rede de distribuição. O retorno ocorre primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento e em seguida nos imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes", explicou a companhia, em nota.


Questionada sobre quais outras localidades ainda enfrentam falta d'água e se há uma previsão mais precisa para a normalização do abastecimento, a Cesan não informou.

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Carros-pipa

Os moradores das regiões que continuam sem água também podem solicitar à Cesan o serviço de carro-pipa, por meio do telefone 115, WhatsApp (27) 3422-0115 ou aplicativo — disponível em Android e iOS.

Coloração diferente na água

Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan
Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan Leitor | A Gazeta

Além da falta d'água, leitores de A Gazeta também enviaram imagens mostrando alterações na coloração da água que chegava em alguns pontos da Grande Vitória no domingo (26). Em uma das fotos, o morador de Vila Velha mostra a água branca, em tom leitoso, que apareceu nas torneiras logo pela manhã, quando o abastecimento estava sendo retomado. Já em Vitória, no bairro Consolação, a água aparentava uma coloração mais escura, aparentando estar barrenta.


A Cesan informou que alterações na cor da água podem ocorrer durante a retomada do sistema de abastecimento devido à presença de pequenas partículas que se desprendem das paredes das tubulações durante o esvaziamento das redes. Segundo a companhia, a situação não está relacionada à contaminação da água.


A companhia afirmou que realiza descargas em diversos pontos das redes para minimizar esse efeito. Caso a água chegue ao imóvel com alteração na coloração, a orientação é descartá-la do reservatório e entrar em contato com a Cesan para que a situação seja verificada e solucionada.


A companhia informou ainda que os consumidores podem solicitar o ressarcimento tanto pela água descartada quanto pela compra de água de terceiros. O pedido deve ser feito pelos canais de atendimento da Cesan mencionados anteriormente.

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