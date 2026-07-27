Moradores de Vila Velha ainda relatam falta d'água nesta segunda (27)

Moradores de Vila Velha relataram falta d'água na manhã desta segunda-feira (27), após uma manutenção realizada pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) no último fim de semana na Grande Vitória. Bairros como Santa Mônica e Novo México ainda não tiveram o serviço restabelecido, segundo relatos feitos por leitores de A Gazeta.





Conforme a companhia, a previsão era de que o fornecimento de água fosse normalizado em todas as regiões afetadas pela manutenção em até 24 horas após a retomada da operação do sistema — ou seja, até o fim da noite de domingo (26). Apesar disso, alguns pontos ainda permanecem sem abastecimento.





Em entrevista à TV Gazeta, o diretor operacional da Cesan, Thiago Furtado, explicou que o sistema voltou a funcionar na noite de sábado (25). "Mas, locais mais distantes e altos possuem dificuldades para a volta do funcionamento perfeita do sistema", disse.





Segundo o diretor, a previsão é que o abastecimento seja restabelecido em todas as regiões ainda nesta segunda-feira (27). A companhia informou que moradores das áreas onde ainda há falta d'água estão sendo atendidos com o fornecimento de água por meio de carro-pipa e todas as ocorrências resolvidas.





"O abastecimento ocorre de forma gradual e exige tempo para que a água chegue a toda a rede de distribuição. O retorno ocorre primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento e em seguida nos imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes", explicou a companhia, em nota.





Questionada sobre quais outras localidades ainda enfrentam falta d'água e se há uma previsão mais precisa para a normalização do abastecimento, a Cesan não informou.