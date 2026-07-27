UP: Altas Conjecturas. Ricardo corre o risco de perder aliado vital

O relacionamento da Federação União Progressista (UP) com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) entrou numa zona de fortes turbulências, no pior momento possível para o atual governador e pré-candidato a mais um mandato no Palácio Anchieta: a reta final das convenções partidárias, período de definições de apoios e alianças eleitorais, até o próximo dia 5 de agosto.





Formada pelas siglas União Brasil e Progressistas, a federação de centro-direita é uma das principais forças aliadas na coligação de Ricardo. Com um total de 106 deputados federais eleitos no país em 2022, é quem mais agrega tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral, sem falar no regimento de cabos eleitorais incorporados à campanha do governador, com chapas completas e competitivas para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados.





O apoio do UP a Ricardo foi anunciado no dia 23 de março, quando ele ainda era vice-governador, no auditório do Palácio do Café, com direito a um manifesto intitulado “Nada será como antes”.





Desde o primeiro momento, ao receber o apoio, Ricardo declarou que “a federação tem força, tamanho, musculatura, popularidade e presença no Espírito Santo para estar sentada à mesa para debater e definir as composições no campo majoritário”. Acrescentou que o UP “tem todas as virtudes para estar sentada à mesa contribuindo de forma protagonista na definição dos espaços majoritários”.





Foi o que a federação sempre reivindicou nessa composição: seus líderes, Josias da Vitória (PP) e Marcelo Santos (União), entendem que, pelo seu porte, o UP merece ser contemplado com espaço destacado na escalação da chapa majoritária de Ricardo.





Esse espaço, inicialmente, poderia ser o de segundo candidato a senador da chapa, que chegou a ser reservado a Da Vitória. Contudo, o deputado e presidente estadual da federação não quis ocupá-lo. No começo de junho, decidiu que vai mesmo disputar a reeleição e anunciou que o pleito da federação é o direito de indicar o/a candidato/a a vice-governador(a) de Ricardo.





O UP parecia mesmo ter a preferência no grupo de Ricardo e do ex-governador Renato Casagrande (PSB) para preencher esse espaço. Mas agora isso pode estar em risco.





Na tarde desta segunda-feira (27), o UP decidiu adiar a data da convenção para o limite do prazo. Inicialmente, planejava realizá-la no próximo sábado (1º). Agora, remarcou-a para o dia 5 de agosto, às 18h, no Centro de Convenções de Vitória. Detalhe: em simultâneo com a do MDB, marcada para uma grande casa de eventos em Cariacica.





O principal motivo é a mobilização de um grupo de aliados de Casagrande e Ricardo, principalmente prefeitos, liderados por Enivaldo dos Anjos (PSB) e Euclério Sampaio (MDB), com o objetivo de emplacar o ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT) como vice de Ricardo, em detrimento de uma indicação do UP.





Por mais que Vidigal já tenha afirmado e reafirmado que não quer ser vice de Ricardo nem disputar mais cargo eletivo algum, o movimento cresceu nos últimos dias. Enivaldo e Euclério o confirmam.





Repetindo: o UP não abre mão de ter a vice. Sentindo sua pretensão ameaçada no grupo de Ricardo, Da Vitória e Marcelo Santos já reabriram conversas com a frente eleitoral de Lorenzo Pazolini (Republicanos), por intermédio dos dois principais aliados do ex-prefeito de Vitória: Erick Musso e Evair de Melo.