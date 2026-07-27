Trégua em Vitória: vereadores aprovam LDO enviada por Cris Samorini

Em sinal de trégua, numa sessão marcada por clima bem pacífico, o plenário da Câmara de Vitória aprovou, na manhã desta segunda-feira (27), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada pela prefeita Cris Samorini (PP).





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O projeto de lei foi aprovado sem dificuldades, pelo placar de 15 votos a 4. Os únicos votos contrários partiram de Ana Paula Rocha (PSol), Karla Coser (PT), Professor Jocelino (PT) e Pedro Trés (PSB), vereadores de oposição.





A LDO é um projeto essencial por fixar as bases para que a Prefeitura de Vitória possa elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA) do município para 2027. Esse será o primeiro orçamento inteiramente planejado e executado pela gestão Cris Samorini.





Contudo, na semana passada, por duas sessões consecutivas, a votação da LDO foi alvo de um boicote quase generalizado dos vereadores. Isso por conta da tentativa da Prefeitura de Vitória de cassar o mandato do oposicionista Professor Jocelino (PT).





No último dia 13, a prefeitura mandou para a Câmara uma espécie de notícia de fato contra Jocelino, pedindo ao presidente da Casa, Anderson Goggi (Republicanos), que ele mesmo requeresse à Corregedoria a abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar em face do vereador petista.





A própria prefeitura não tem tal prerrogativa, de acordo com o Regimento Interno da Câmara, por isso o pedido foi terceirizado a Goggi.





A prefeitura alegou que Jocelino abusou de suas prerrogativas parlamentares ao usar a tribuna da Câmara e suas redes sociais para associar o Executivo de Vitória a um esquema de fraudes licitatórias e lavagem de dinheiro investigado pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) na Operação Colossus, deflagrada dias antes.





Assinado pelo procurador-geral da prefeitura, Tárek Moussalem, o pedido da prefeitura foi lido por Goggi no expediente da sessão da última terça-feira (21). No mesmo dia, estava pautada a votação da LDO.





Tomados de espanto pela inédita iniciativa da prefeitura contra um vereador, os parlamentares em peso esvaziaram a sessão, derrubada por falta de quórum. A tensão levou o presidente a esbravejar e proferir alguns palavrões, captados pelos microfones da Mesa Diretora, logo após ter declarado encerrada a sessão.





No dia seguinte (22), a LDO voltou a ser pautada na ordem do dia. Goggi chegou ao plenário informando aos pares sua decisão de arquivar o pedido contra Jocelino, em vez de encaminhá-lo à Corregedoria, como desejava a prefeitura.





Mesmo assim, em nova rebelião, os vereadores novamente derrubaram o quórum. Nada foi votado nessas duas sessões.





Nesta segunda-feira (27), na primeira sessão ordinária após o pico de tensão, o ambiente em plenário estava bem mais tranquilo – até porque Goggi de fato formalizou o arquivamento do pedido contra o vereador do PT, na última sexta-feira (24).





Dessa vez, a LDO foi votada normalmente, com a aprovação de seu texto integral. Todas as emendas propostas por vereadores foram rejeitadas em plenário.





Só vereadores de oposição votram a favor das emendas. No momento, a prefeitura mantém uma base suficientemente numerosa na Casa para aprovar o que for de seu interesse e rejeitar o que não for, nas votações plenárias.





Trégua, enfim, na Câmara de Vitória.