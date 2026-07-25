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Cordel Político

Xingamento no Parlamento: nem te falo o que aconteceu

“É pau, é pedra, é o fim / do caminho”, diz Jobim; / da picada, creia em mim, / foi o que se viu na terça // Em plena Casa de Leis, / cena feia teve vez, / mas devo alertar vocês: / talvez alguém enrubesça

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 05:00

Públicado em 

25 jul 2026 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Anderson Goggi é presidente da Câmara de Vitória
Anderson Goggi é presidente da Câmara de Vitória CMV

“É pau, é pedra, é o fim

do caminho”, diz Jobim;

da picada, creia em mim,

foi o que se viu na terça

 

Em plena Casa de Leis,

cena feia teve vez,

mas devo alertar vocês:

talvez alguém enrubesça

 

Falo ou não falo? Falo!

É meu dever informá-los.

Faço só um intervalo

para que o suspense cresça

 

Dentro do Parlamento,

jorro de xingamentos

vindos de ninguém menos

que o presidente da Mesa

 

A nova prefeita, Cris, 
fez-lhe um pedido: quis 
que ele passasse o giz
e riscasse um colega

 

Foi Professor Jocelino,

autor de post ferino;

na prefeitura, um tiro,

por vinculá-la a uma treta

 

No plenário, a reação

foi de indignação.

Fizeram rebelião,

tomados pela surpresa

 

Derrubaram a sessão,

trancaram a votação,

pondo ainda mais pressão

e outra espada na cabeça...

 

... do presidente que, farto,

após encerrar o ato,

soltou cobras e lagartos

(o avesso da fineza)

 

Anderson Goggi cuja

boca ficou bem suja.

Nem na Sessão Coruja

aquilo teria licença!

 

Palavrões e impropérios

cabeludos, muito sérios.

Ao plenário, um vitupério

que a tal nível se desça

 

O microfone, atento,

captou os xingamentos.

Viralizou num momento,

percorreu toda a imprensa

 

Um dia após a explosão,

veio a satisfação:

Arrependimento? “Não!”

(Expiação às avessas)

 

E o pedido formal?

“Cassar um par?!? Nem a pau!”

De Jocelino, afinal,

Goggi saiu em defesa

 

Sendo mais que um pau-mandado,

disse: “Será arquivado!”

O caso foi sepultado

como nasceu: depressa

 

Mas vale meditar:

não se podem aceitar

falas de fazer corar

do bandido à princesa

 

Parlamento é de parlar,

mas não com tal linguajar.

Palavrão não tem lugar,

é ao povo uma ofensa!

 

Plenário não pode virar

estádio ou lupanar.

A Mesa não é de bar,

exige maior grandeza

 

Mesmo que estejam fulos,

moderem os termos chulos.

Mais respeito no futuro

com o Povo, Sua Excelência

 

E que a Câmara goze

dias de teor mais nobre,

que ali o decoro sobre

e de quem vê não se esqueça

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Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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