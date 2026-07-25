Xingamento no Parlamento: nem te falo o que aconteceu

“É pau, é pedra, é o fim

do caminho”, diz Jobim;

da picada, creia em mim,

foi o que se viu na terça

Em plena Casa de Leis,

cena feia teve vez,

mas devo alertar vocês:

talvez alguém enrubesça

Falo ou não falo? Falo!

É meu dever informá-los.

Faço só um intervalo

para que o suspense cresça

Dentro do Parlamento,

jorro de xingamentos

vindos de ninguém menos

que o presidente da Mesa

fez-lhe um pedido: quis

que ele passasse o giz

e riscasse um colega

Foi Professor Jocelino,

autor de post ferino;

na prefeitura, um tiro,

por vinculá-la a uma treta

No plenário, a reação

foi de indignação.

Fizeram rebelião,

tomados pela surpresa

Derrubaram a sessão,

trancaram a votação,

pondo ainda mais pressão

e outra espada na cabeça...

... do presidente que, farto,

após encerrar o ato,

soltou cobras e lagartos

(o avesso da fineza)

Anderson Goggi cuja

boca ficou bem suja.

Nem na Sessão Coruja

aquilo teria licença!

Palavrões e impropérios

cabeludos, muito sérios.

Ao plenário, um vitupério

que a tal nível se desça

O microfone, atento,

captou os xingamentos.

Viralizou num momento,

percorreu toda a imprensa

Um dia após a explosão,

veio a satisfação:

Arrependimento? “Não!”

(Expiação às avessas)

E o pedido formal?

“Cassar um par?!? Nem a pau!”

De Jocelino, afinal,

Goggi saiu em defesa

Sendo mais que um pau-mandado,

disse: “Será arquivado!”

O caso foi sepultado

como nasceu: depressa

Mas vale meditar:

não se podem aceitar

falas de fazer corar

do bandido à princesa

Parlamento é de parlar,

mas não com tal linguajar.

Palavrão não tem lugar,

é ao povo uma ofensa!

Plenário não pode virar

estádio ou lupanar.

A Mesa não é de bar,

exige maior grandeza

Mesmo que estejam fulos,

moderem os termos chulos.

Mais respeito no futuro

com o Povo, Sua Excelência

E que a Câmara goze

dias de teor mais nobre,

que ali o decoro sobre

e de quem vê não se esqueça





> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui