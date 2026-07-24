A “criativa” solução eleitoral da esquerda mais esquerdista no ES

Após semanas de deliberações, a “esquerda mais esquerdista” no Espírito Santo, representada pela Federação Rede/PSol, definiu o que fará na eleição majoritária (para o Governo do Estado e o Senado). É uma solução complexa, com o intuito de agradar a todo mundo.



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Os dois partidos não têm tanto em comum assim no Estado, mas estão amarrados eleitoralmente por força da federação. No fim das contas, se entenderam, mas convergiram em muito pouco.





A federação de esquerda virá sem coligação na majoritária, lançando unicamente a candidatura ao Senado do Professor Fabian (PSol) como candidato ao Senado, mas com apoio real só do PSol. Tecnicamente, ele será o candidato da federação, o que também inclui a Rede Sustentabilidade, mas na prática a Rede não o apoiará.





A Rede fica liberada para, informalmente, apoiar Renato Casagrande (PSB) e Fabiano Contarato (PSB) ao Senado, e Ricardo Ferraço (MDB) ao governo.





Enquanto isso, o PSol fica liberado para, informalmente, apoiar Contarato ao Senado (além do Professor Fabian) e Helder Salomão (PT) ao governo.





Assim, os dois parceiros na federação só estarão juntos no apoio a Lula (PT) para a Presidência da República e no apoio a Contarato para o Senado.





Embora estejam na mesma federação, as duas agremiações de esquerda apoiarão candidatos diferentes na corrida ao Palácio Anchieta e um segundo candidato diferente na disputa pelo Senado.





O PSol estará no palanque de Contarato e de Helder, mas não pode estar, formalmente, na coligação do PT (isto é, da Federação Brasil da Esperança). Para isso, teria de levar junto a Rede, que não queria estar nesse palanque, porque apoia Casagrande e Ricardo.





A Rede, por sua vez, estará no palanque de Casagrande e Ricardo, mas não pode estar, formalmente, na coligação de PSB e MDB. Para tanto, teria de arrastar consigo o PSol, que não queria estar nesse palanque, porque apoia Helder Salomão para o governo.





Mesmo não apoiando na prática o professor Fabian para o Senado, a Rede aceitou o lançamento dele pala federação Rede/PSol, para não inviabilizar a candidatura do nome do PSol.





Se você não conseguiu compreender na plenitude o arranjo, não se preocupe: é complicado mesmo. Talvez se formos por outro caminho, focando nos personagens em vez dos partidos, fique mais fácil de entender: