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Justiça

Homem que matou casal em acidente é condenado a 42 anos no ES

Jurados entenderam que o motorista assumiu o risco de matar ao dirigir embriagado, sem CNH e invadir a contramão da rodovia, em Rio Bananal

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 19:10

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

24 jul 2026 às 19:10
Inevaldo de Medeiros Araujo e Valdirene de Fatima Belsof CampI, morreram em um acidente, na noite deste domingo (3)
Inevaldo de Medeiros Araujo e Valdirene de Fatima Belsof Camp Acervo pessoal

Um homem foi condenado a 42 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelas mortes de um casal em um acidente em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Gilsie Brito de Souza dirigia embriagado, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e invadiu a contramão da rodovia antes de atingir a motocicleta de Inevaldo de Medeiros Araújo e Valdirene de Fátima Belsof Campi. Após a colisão, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. O crime aconteceu em abril de 2022.


Gilsie Brito de Souza foi julgado pelo Tribunal do Júri de Rio Bananal na quinta-feira (23). Os jurados acolheram a tese apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e reconheceram a prática de dois homicídios qualificados com dolo eventual. Segundo a acusação, o condenado assumiu o risco de causar as mortes ao conduzir o veículo sob efeito de álcool e sem habilitação.


Gilsie irá cumprir 21 anos de reclusão pela morte de cada uma das vítimas. A Justiça determinou o início imediato do cumprimento da condenação.

Condenado fugiu sem prestar socorro

Na noite de 3 de abril de 2022, o condenado dirigia na Rodovia Roberto Calmon, a ES-245, em Rio Bananal, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta em que Inevaldo e Valdirene estavam. O casal morreu no local do acidente. 


De acordo com o MPES, as investigações indicaram que Gilsie havia ingerido bebidas alcoólicas, não possuía CNH e fugiu do local após a colisão, sem prestar socorro às vítimas.


À TV Gazeta, as famílias das vítimas informaram que o casal estava junto há cerca de quatro anos. Quando ocorreu o acidente, Inevaldo voltava com a companheira do trabalho como guarda-vidas na Lagoa Jesuína.

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