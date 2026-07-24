Homem que matou casal em acidente é condenado a 42 anos no ES

Um homem foi condenado a 42 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelas mortes de um casal em um acidente em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Gilsie Brito de Souza dirigia embriagado, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e invadiu a contramão da rodovia antes de atingir a motocicleta de Inevaldo de Medeiros Araújo e Valdirene de Fátima Belsof Campi. Após a colisão, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. O crime aconteceu em abril de 2022.





Gilsie Brito de Souza foi julgado pelo Tribunal do Júri de Rio Bananal na quinta-feira (23). Os jurados acolheram a tese apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e reconheceram a prática de dois homicídios qualificados com dolo eventual. Segundo a acusação, o condenado assumiu o risco de causar as mortes ao conduzir o veículo sob efeito de álcool e sem habilitação.





Gilsie irá cumprir 21 anos de reclusão pela morte de cada uma das vítimas. A Justiça determinou o início imediato do cumprimento da condenação.