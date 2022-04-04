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ES 245

Duas pessoas morrem em acidente entre moto e carro em Rio Bananal

O casal Inevaldo de Medeiros Araújo e Valdirene de Fátima Belsof CampI morreu no local. Uma testemunha contou que o carro envolvido na colisão trafegava em zigue-zague; motorista fugiu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 abr 2022 às 08:24

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 08:24

Inevaldo de Medeiros Araujo e Valdirene de Fatima Belsof CampI, morreram em um acidente, na noite deste domingo (3)
Inevaldo de Medeiros Araujo e Valdirene de Fatima Belsof Camp Crédito: Acervo pessoal
Um homem e uma mulher, identificados como Inevaldo de Medeiros Araújo e Valdirene de Fátima Belsof CampI, morreram em um acidente, na noite deste domingo (3), na ES 245, próximo ao Córrego Varjão, zona rural de Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, os dois estavam em uma moto que colidiu de frente com um carro, que seguia no sentido oposto da rodovia. O motorista do veículo fugiu do local.
De acordo com informações das famílias para o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, Inevaldo e Valdirene estavam juntos havia cerca de quatro anos. Inevaldo trabalhava como guarda-vidas durante os finais de semana na Lagoa Jesuína, localizada no município. Ele voltava do trabalho com a companheira, quando o acidente ocorreu.
Segundo informações da Polícia Militar, os dois estavam em uma moto que colidiu de frente com um carro, que seguia no sentido oposto da rodovia.
Uma equipe do Samu chegou a ser acionada Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para prestar socorro, mas a equipe constatou que as vítimas morreram com o impacto da batida. Inevaldo deixa uma filha, e Valdirene, duas meninas, de relacionamentos anteriores.
Uma testemunha relatou aos militares que o veículo envolvido no acidente seguia na via fazendo movimentos em zigue-zague. O carro foi abandonado e o motorista fugiu após o acidente. 
Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia do local e dos corpos. A assessoria da PC foi demandada pela reportagem para saber se o motorista do carro foi localizado. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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