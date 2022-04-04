Duas pessoas morrem em acidente entre moto e carro em Rio Bananal

Um homem e uma mulher, identificados como Inevaldo de Medeiros Araújo e Valdirene de Fátima Belsof CampI, morreram em um acidente, na noite deste domingo (3), na ES 245, próximo ao Córrego Varjão, zona rural de Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, os dois estavam em uma moto que colidiu de frente com um carro, que seguia no sentido oposto da rodovia. O motorista do veículo fugiu do local.
De acordo com informações das famílias para o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, Inevaldo e Valdirene estavam juntos havia cerca de quatro anos. Inevaldo trabalhava como guarda-vidas durante os finais de semana na Lagoa Jesuína, localizada no município. Ele voltava do trabalho com a companheira, quando o acidente ocorreu.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para prestar socorro, mas a equipe constatou que as vítimas morreram com o impacto da batida. Inevaldo deixa uma filha, e Valdirene, duas meninas, de relacionamentos anteriores.
Uma testemunha relatou aos militares que o veículo envolvido no acidente seguia na via fazendo movimentos em zigue-zague. O carro foi abandonado e o motorista fugiu após o acidente.
A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia do local e dos corpos. A assessoria da PC foi demandada pela reportagem para saber se o motorista do carro foi localizado. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.