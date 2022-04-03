Your browser does not support the audio element. Casal morre e homem fica ferido em acidente na Rodovia do Sol

Correção Versão anterior desta matéria trazia uma informação incorreta sobre a dinâmica do acidente. O texto foi corrigido.

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente na Rodovia do Sol, na madrugada deste domingo (3). A batida aconteceu em um cruzamento da via, na altura do bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha . O motorista que sobreviveu fez o teste do bafômetro e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

O motorista que sobreviveu estava em um Renault Sandero branco. A Polícia Militar informou, em nota, que no momento do acidente o Sandero trafegava na Rodovia do Sol no sentido Guarapari, e um Palio preto cruzava a via pela Rua Humberto Pereira, na direção do bairro Itaparica. Após a colisão, o Palio rodou na pista e se chocou lateralmente com um poste, deixando os dois ocupantes presos às ferragens.

Acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Segundo a PM, o condutor do automóvel e a carona – um homem de 42 anos e uma mulher de 33 – morreram no local. Já o motorista que estava no carro branco foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

"Os policiais foram até lá e realizaram o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele relatou que se lembrava vagamente do que tinha acontecido, mas confirmou que ingeriu bebida alcoólica antes do acidente. Após a alta médica, ele será encaminhado para a delegacia", detalhou a PM no domingo.

Responsável pela administração da rodovia, a Rodosol informou que a batida aconteceu na altura do km 8, por volta das 2h20. Naquele momento, o trânsito precisou ser interditado em ambos os sentidos. Cerca de duas horas depois, por volta das 4h10, a via foi totalmente liberada.