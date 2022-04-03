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Casal morre e homem fica ferido em acidente na Rodovia do Sol

Batida entre dois carros aconteceu na madrugada deste domingo (3), na Praia de Itaparica. Motorista que sobreviveu confessou ter ingerido bebida alcoólica
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 abr 2022 às 13:39

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 13:39

Casal morre e homem fica ferido em acidente na Rodovia do Sol

Correção

03/04/2022 - 9:13
Versão anterior desta matéria trazia uma informação incorreta sobre a dinâmica do acidente. O texto foi corrigido.
Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente na Rodovia do Sol, na madrugada deste domingo (3). A batida aconteceu em um cruzamento da via, na altura do bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. O motorista que sobreviveu fez o teste do bafômetro e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.
O motorista que sobreviveu estava em um Renault Sandero branco. A Polícia Militar informou, em nota, que no momento do acidente o Sandero trafegava na Rodovia do Sol no sentido Guarapari, e um Palio preto cruzava a via pela Rua Humberto Pereira, na direção do bairro Itaparica. Após a colisão, o Palio rodou na pista e se chocou lateralmente com um poste, deixando os dois ocupantes presos às ferragens.

Acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Segundo a PM, o condutor do automóvel e a carona – um  homem de 42 anos e uma mulher de 33 – morreram no local. Já o motorista que estava no carro branco foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
"Os policiais foram até lá e realizaram o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele relatou que se lembrava vagamente do que tinha acontecido, mas confirmou que ingeriu bebida alcoólica antes do acidente. Após a alta médica, ele será encaminhado para a delegacia", detalhou a PM no domingo.
Como o casal morreu antes da chegada do socorro, a Polícia Civil realizou a perícia para, depois, os Bombeiros realizarem o desencarceramento das vítimas. O Fiat Pálio ocupado pelo casal estava com o licenciamento vencido desde 2018 e foi guinchado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Responsável pela administração da rodovia, a Rodosol informou que a batida aconteceu na altura do km 8, por volta das 2h20. Naquele momento, o trânsito precisou ser interditado em ambos os sentidos. Cerca de duas horas depois, por volta das 4h10, a via foi totalmente liberada.
Nesta segunda-feira (4), a Polícia Civil informou que o motorista teve alta médica e foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e por estar dirigindo sem permissão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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