Casal morre e homem fica ferido em acidente na Rodovia do Sol
Correção
03/04/2022 - 9:13
Versão anterior desta matéria trazia uma informação incorreta sobre a dinâmica do acidente. O texto foi corrigido.
Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente na Rodovia do Sol, na madrugada deste domingo (3). A batida aconteceu em um cruzamento da via, na altura do bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. O motorista que sobreviveu fez o teste do bafômetro e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.
O motorista que sobreviveu estava em um Renault Sandero branco. A Polícia Militar informou, em nota, que no momento do acidente o Sandero trafegava na Rodovia do Sol no sentido Guarapari, e um Palio preto cruzava a via pela Rua Humberto Pereira, na direção do bairro Itaparica. Após a colisão, o Palio rodou na pista e se chocou lateralmente com um poste, deixando os dois ocupantes presos às ferragens.
Acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Segundo a PM, o condutor do automóvel e a carona – um homem de 42 anos e uma mulher de 33 – morreram no local. Já o motorista que estava no carro branco foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
"Os policiais foram até lá e realizaram o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele relatou que se lembrava vagamente do que tinha acontecido, mas confirmou que ingeriu bebida alcoólica antes do acidente. Após a alta médica, ele será encaminhado para a delegacia", detalhou a PM no domingo.
Como o casal morreu antes da chegada do socorro, a Polícia Civil realizou a perícia para, depois, os Bombeiros realizarem o desencarceramento das vítimas. O Fiat Pálio ocupado pelo casal estava com o licenciamento vencido desde 2018 e foi guinchado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Responsável pela administração da rodovia, a Rodosol informou que a batida aconteceu na altura do km 8, por volta das 2h20. Naquele momento, o trânsito precisou ser interditado em ambos os sentidos. Cerca de duas horas depois, por volta das 4h10, a via foi totalmente liberada.
Nesta segunda-feira (4), a Polícia Civil informou que o motorista teve alta médica e foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e por estar dirigindo sem permissão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).