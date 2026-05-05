Festival Nacional de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso com prêmio de R$ 8 mil

Itaúnas se prepara para receber a 24ª edição do Festival Nacional de Forró de Itaúnas, o Fenfit, entre os dias 18 e 25 de julho. Serão oito dias com muito forró pé-de-serra, concurso de música e dança e até apresentação de um grupo sul-coreano, numa programação que roda 24 horas.
As atrações musicais reúnem desde o tradicional forró capixaba até nomes reconhecidos nacionalmente como Trio Juazeiro, Zé Duarte, Flávio Leandro, Mestre Gennaro e a vencedora do Grammy Latino, Mariana Aydar.
Mas o destaque, sem dúvida, fica com a participação especial da sul-coreana Somda, que fez sucesso nas redes por interpretar músicas brasileiras, inclusive de forró.
Além do grupo coreano, o Fenfit recebe outros nomes internacionais, como os professores de dança Kim-Charline, da Alemanha, a uruguaia Lia Machado, Cris e Silvania, do Japão, e o DJ italiano Caciassa, que vão ministrar workshops e participar do concurso de dança.
Concurso com prêmio de R$ 8 mil
A música também é ponto forte do Festival, com o concurso de música ganhando destaque e reunindo prêmios de R$ 8.000 para o 1º lugar, R$ 5.000 para o 2º e R$ 3.000 para o 3º lugar.
Os concorrentes devem acessar o site do Fenfit, conferir o edital e realizar a inscrição, que se encerra no próximo dia 2 de maio.
Em outros anos, o concurso recebeu nomes que viriam a se destacar no cenário nacional, como Mestrinho, Mariana Aydar, Trio Dona Zefa, Ó do Forró, Nando Nogueira e Diego Oliveira.