Festival Nacional de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso com prêmio de R$ 8 mil

Itaúnas se prepara para receber a 24ª edição do Festival Nacional de Forró de Itaúnas, o Fenfit, entre os dias 18 e 25 de julho. Serão oito dias com muito forró pé-de-serra, concurso de música e dança e até apresentação de um grupo sul-coreano, numa programação que roda 24 horas.

As atrações musicais reúnem desde o tradicional forró capixaba até nomes reconhecidos nacionalmente como Trio Juazeiro, Zé Duarte, Flávio Leandro, Mestre Gennaro e a vencedora do Grammy Latino, Mariana Aydar.





Mas o destaque, sem dúvida, fica com a participação especial da sul-coreana Somda, que fez sucesso nas redes por interpretar músicas brasileiras, inclusive de forró.





Além do grupo coreano, o Fenfit recebe outros nomes internacionais, como os professores de dança Kim-Charline, da Alemanha, a uruguaia Lia Machado, Cris e Silvania, do Japão, e o DJ italiano Caciassa, que vão ministrar workshops e participar do concurso de dança.