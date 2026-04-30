Feira dos Municípios 2026 terá programação variada e cidades guardam surpresas nos estandes

A Feira dos Municípios 2026 ainda não começou, mas já movimenta o calendário capixaba! Considerada a maior vitrine da cultura, do turismo e da economia do estado, o evento acontece entre os dias 28 e 31 de maio, na Serra, com entrada gratuita e programação para todos os gostos.





Com o tema “Um Espírito Santo para conhecer, viver e se orgulhar”, a feira aposta na valorização das identidades regionais e na conexão direta com o público. Inclusive, muitas novidades estão sendo guardadas a sete chaves por parte dos municípios. As cidades serão organizadas por regiões turísticas, apresentando atrativos, produtos e tradições locais em uma proposta de imersão que permite ao visitante percorrer o estado sem sair da Grande Vitória.