Feira dos Municípios 2026 terá programação variada e cidades guardam surpresas nos estandes

A Feira dos Municípios 2026 ainda não começou, mas já movimenta o calendário capixaba! Considerada a maior vitrine da cultura, do turismo e da economia do estado, o evento acontece entre os dias 28 e 31 de maio, na Serra, com entrada gratuita e programação para todos os gostos.
Com o tema “Um Espírito Santo para conhecer, viver e se orgulhar”, a feira aposta na valorização das identidades regionais e na conexão direta com o público. Inclusive, muitas novidades estão sendo guardadas a sete chaves por parte dos municípios. As cidades serão organizadas por regiões turísticas, apresentando atrativos, produtos e tradições locais em uma proposta de imersão que permite ao visitante percorrer o estado sem sair da Grande Vitória.
Estão previstas mais de 40 manifestações culturais, entre apresentações folclóricas, cortejos e experiências interativas. A música também ganha protagonismo com mais de 20 atrações capixabas já confirmadas, como Beto Cauê, Java Roots, Odair de Paula, Casaca e Bruno Caliman.
A gastronomia aparece como outro pilar da feira, reunindo restaurantes e produtores de várias partes do estado. Além dos estandes, duas praças de alimentação vão oferecer pratos típicos e produtos artesanais, enquanto experiências e demonstrações aproximam o público das histórias e dos processos por trás da culinária capixaba.
Além do entretenimento, o evento também assume caráter educativo. Escolas públicas e particulares podem agendar visitas guiadas, proporcionando aos alunos uma vivência prática sobre cultura, turismo e economia do Espírito Santo. O agendamento já está aberto junto à organização.
Serviço
Feira dos Municípios 2026
Data: 28 a 31 de maio
Local: Pavilhão de Carapina
Entrada: gratuita
Estacionamento: pago