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Cultura capixaba

Feira dos Municípios 2026 terá programação variada e cidades guardam surpresas nos estandes

Evento gratuito terá show de Casaca, Beto Cauê e Java Roots, além de gastronomia e mais de 40 atrações culturais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 15:54

Feira dos Municípios vai reunir as 78 cidades do ES em programação diversa
Feira dos Municípios vai reunir as 78 cidades do ES em programação diversa Divulgação / DIEGO ALVES FOTOGRAFIA

A Feira dos Municípios 2026 ainda não começou, mas já movimenta o calendário capixaba! Considerada a maior vitrine da cultura, do turismo e da economia do estado, o evento acontece entre os dias 28 e 31 de maio, na Serra, com entrada gratuita e programação para todos os gostos.


Com o tema “Um Espírito Santo para conhecer, viver e se orgulhar”, a feira aposta na valorização das identidades regionais e na conexão direta com o público. Inclusive, muitas novidades estão sendo guardadas a sete chaves por parte dos municípios. As cidades serão organizadas por regiões turísticas, apresentando atrativos, produtos e tradições locais em uma proposta de imersão que permite ao visitante percorrer o estado sem sair da Grande Vitória.

Feira dos Municípios vai reunir as 78 cidades do ES em programação diversa
Feira dos Municípios vai reunir as 78 cidades do ES em programação diversa Divulgação/ DIEGO ALVES FOTOGRAFIA

Estão previstas mais de 40 manifestações culturais, entre apresentações folclóricas, cortejos e experiências interativas. A música também ganha protagonismo com mais de 20 atrações capixabas já confirmadas, como Beto Cauê, Java Roots, Odair de Paula, Casaca e Bruno Caliman.


A gastronomia aparece como outro pilar da feira, reunindo restaurantes e produtores de várias partes do estado. Além dos estandes, duas praças de alimentação vão oferecer pratos típicos e produtos artesanais, enquanto experiências e demonstrações aproximam o público das histórias e dos processos por trás da culinária capixaba.

Feira dos Municípios vai reunir as 78 cidades do ES em programação diversa
Feira dos Municípios vai reunir as 78 cidades do ES em programação diversa Divulgação / Dupla Produções

Além do entretenimento, o evento também assume caráter educativo. Escolas públicas e particulares podem agendar visitas guiadas, proporcionando aos alunos uma vivência prática sobre cultura, turismo e economia do Espírito Santo. O agendamento já está aberto junto à organização.

Serviço

Feira dos Municípios 2026
Data: 28 a 31 de maio
Local: Pavilhão de Carapina
Entrada: gratuita
Estacionamento: pago

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