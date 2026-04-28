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Tradição

Em julho: festival em Itaúnas terá Trio Xamego e torneio de forró

Serão 8 dias de evento, com programação musical extensa, concurso com premiações e discotecagens em vinil
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 11:18

Festival Matrizes é dedicado à preservação e disseminação das Matrizes Tradicionais do Forró
Festival Matrizes é dedicado à preservação e disseminação das Matrizes Tradicionais do Forró Reprodução Instagram @buracodotatuitaunas

A vila de Itaúnas se prepara para dias intensos de música e dança com a chegada do Festival Matrizes 2026, que acontece entre 11 e 18 de julho no Buraco do Tatu. Essa é a 5º edição do evento, que preza por destacar o forró tradiciocional e foca na dança, além dos tradicionais shows. 


Durante oito dias, o público terá acesso a uma maratona de apresentações com nomes consagrados do gênero, como Ó do Forró, Trio Xamego, Diana do Sertão, Forróçacana, Os 3 do Nordeste e muito mais. Mas é na pista que o festival ganha ainda mais força. 


Um dos pontos altos desta edição é o Torneio de Forró Dança, que já está com inscrições encerradas, mas promete reunir equipes amadoras e profissionais de diferentes partes do país em uma disputa que valoriza ainda mais o ritmo. Serão distribuídos prêmios e brindes para os ganhadores, e todos os participantes do torneio garantem acesso completo e copo do festival.


Para a idealizadora do festival, Gabi Maurisso, "o Matrizes é um movimento cultural e social. Ele conecta gerações, fortalece comunidades e reafirma o forró como uma expressão viva da identidade brasileira".


Além do torneio, o público poderá participar de oficinas de dança com nomes reconhecidos da cena, como Letícia Antunes, Léo Diniz e Ícaro e Giovanna, além de representantes locais do Forró de Itaúnas. 


Outro destaque da programação são as discotecagens em vinil, comandadas por DJs de diferentes estados, que mantêm viva a tradição do forró raiz e ampliam a experiência musical do festival.

Serviço

Festival Matrizes 2026

De 11 a 18 de julho, no Buraco do Tatu, em Itaúnas

Ingressos a partir de R$ 70 (dias avulsos) ou R$ 450 (passaporte)

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