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Pinta, Canta e Dança

Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural

Programação inclui mostra audiovisual, capacitação artística e ações voltadas à inclusão social e à inserção profissional de pessoas com deficiência
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 26 de Abril de 2026 às 13:00

Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural Thais Gobbo

Entre os dias 4 e 8 de maio, acontece a terceira edição do Festival PCD – Pinta, Canta e Dança, evento gratuito em Vitória voltado à inclusão de pessoas com deficiência por meio da arte. Com atividades distribuídas no Sesc Glória, no Centro, e na APAE Vitória, em Bento Ferreira, a programação reúne oficinas, mostra de cinema e apresentações abertas ao público.

O festival propõe uma programação pensada integralmente para pessoas com deficiência, desde a curadoria até a execução. A equipe é formada majoritariamente por profissionais PcD, o que amplia a representatividade e fortalece o protagonismo desse público.

Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural Thais Gobbo

Com entrada gratuita e inscrições abertas para oficinas até 27 de abril, o festival aposta em linguagens diversas, como artes visuais, música e expressão corporal, como ferramentas de inclusão. Oficineiros de diferentes regiões do país conduzem as atividades, promovendo troca de experiências e ampliando o repertório cultural dos participantes.

Outro destaque é a Mostra de Cinema “Outros Sentidos”, que exibe curtas-metragens com diferentes perspectivas sobre deficiência, diversidade e experiências sensoriais. As sessões são abertas ao público e seguidas de debates com realizadores.

Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural Thais Gobbo

Além da programação artística, o festival, que é realizado pelo Movimento Cidade, também atua na inserção profissional com o Banco de Currículos PcD, iniciativa que conecta pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. 

O encerramento, no dia 8 de maio, reúne apresentações dos participantes das oficinas, além de um bate-papo com o cineasta e curador da mostra, Daniel Gonçalves. A programação se encerra com uma confraternização aberta ao público

Programação completa

04 de maio (segunda-feira)

  • 13h às 17h – Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam” (APAE Vitória)
  • 14h às 18h – Oficina de Expressão Corporal “Corpo em Movimento” (Sesc Glória – Sala de Dança)
  • 14h às 18h – Oficina de Música “Som e Sensação” (Sesc Glória – Sala da Palavra)

05 de maio (terça-feira)

  • 13h às 17h – Oficina de Artes Visuais (APAE Vitória)
  • 14h às 18h – Oficina de Expressão Corporal (Sesc Glória – Sala de Dança)
  • 14h às 18h – Oficina de Música (Sesc Glória – Sala da Palavra)

06 de maio (quarta-feira)

  • 14h – Mostra de Cinema “Outros Sentidos” (sessão para alunos)
  • 13h às 17h – Oficina de Artes Visuais (APAE Vitória)
  • 15h às 18h – Oficina de Expressão Corporal (Sesc Glória)
  • 15h às 18h – Oficina de Música (Sesc Glória)

07 de maio (quinta-feira)

  • 13h às 17h – Oficina de Artes Visuais + entrega de certificados (APAE Vitória)
  • 14h às 18h – Oficina de Expressão Corporal + certificados (Sesc Glória)
  • 14h às 18h – Oficina de Música + certificados (Sesc Glória)
  • 15h – Mostra de Cinema (Sessão 1 – aberta ao público)
  • 16h – Mostra de Cinema (Sessão 2 – aberta ao público)

08 de maio (sexta-feira) – Encerramento (Teatro do Sesc Glória)

  • 14h – Abertura e falas institucionais
  • 15h15 – Bate-papo com cineastas
  • 15h45 – Apresentação de Música
  • 16h00 – Apresentação de Artes Visuais
  • 16h15 – Apresentação de Expressão Corporal
  • 16h40 – Apresentação musical com Luiz Amorim
  • 17h às 18h – Confraternização
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural Thais Gobbo

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