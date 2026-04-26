Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural

Entre os dias 4 e 8 de maio, acontece a terceira edição do Festival PCD – Pinta, Canta e Dança, evento gratuito em Vitória voltado à inclusão de pessoas com deficiência por meio da arte. Com atividades distribuídas no Sesc Glória, no Centro, e na APAE Vitória, em Bento Ferreira, a programação reúne oficinas, mostra de cinema e apresentações abertas ao público.





O festival propõe uma programação pensada integralmente para pessoas com deficiência, desde a curadoria até a execução. A equipe é formada majoritariamente por profissionais PcD, o que amplia a representatividade e fortalece o protagonismo desse público.