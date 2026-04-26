Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural

Entre os dias 4 e 8 de maio, acontece a terceira edição do Festival PCD – Pinta, Canta e Dança, evento gratuito em Vitória voltado à inclusão de pessoas com deficiência por meio da arte. Com atividades distribuídas no Sesc Glória, no Centro, e na APAE Vitória, em Bento Ferreira, a programação reúne oficinas, mostra de cinema e apresentações abertas ao público.
O festival propõe uma programação pensada integralmente para pessoas com deficiência, desde a curadoria até a execução. A equipe é formada majoritariamente por profissionais PcD, o que amplia a representatividade e fortalece o protagonismo desse público.
Com entrada gratuita e inscrições abertas para oficinas até 27 de abril, o festival aposta em linguagens diversas, como artes visuais, música e expressão corporal, como ferramentas de inclusão. Oficineiros de diferentes regiões do país conduzem as atividades, promovendo troca de experiências e ampliando o repertório cultural dos participantes.
Outro destaque é a Mostra de Cinema “Outros Sentidos”, que exibe curtas-metragens com diferentes perspectivas sobre deficiência, diversidade e experiências sensoriais. As sessões são abertas ao público e seguidas de debates com realizadores.
Além da programação artística, o festival, que é realizado pelo Movimento Cidade, também atua na inserção profissional com o Banco de Currículos PcD, iniciativa que conecta pessoas com deficiência ao mercado de trabalho.
O encerramento, no dia 8 de maio, reúne apresentações dos participantes das oficinas, além de um bate-papo com o cineasta e curador da mostra, Daniel Gonçalves. A programação se encerra com uma confraternização aberta ao público
Programação completa
04 de maio (segunda-feira)
- 13h às 17h – Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam” (APAE Vitória)
- 14h às 18h – Oficina de Expressão Corporal “Corpo em Movimento” (Sesc Glória – Sala de Dança)
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14h às 18h – Oficina de Música “Som e Sensação” (Sesc Glória – Sala da Palavra)
05 de maio (terça-feira)
- 13h às 17h – Oficina de Artes Visuais (APAE Vitória)
- 14h às 18h – Oficina de Expressão Corporal (Sesc Glória – Sala de Dança)
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14h às 18h – Oficina de Música (Sesc Glória – Sala da Palavra)
06 de maio (quarta-feira)
- 14h – Mostra de Cinema “Outros Sentidos” (sessão para alunos)
- 13h às 17h – Oficina de Artes Visuais (APAE Vitória)
- 15h às 18h – Oficina de Expressão Corporal (Sesc Glória)
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15h às 18h – Oficina de Música (Sesc Glória)
07 de maio (quinta-feira)
- 13h às 17h – Oficina de Artes Visuais + entrega de certificados (APAE Vitória)
- 14h às 18h – Oficina de Expressão Corporal + certificados (Sesc Glória)
- 14h às 18h – Oficina de Música + certificados (Sesc Glória)
- 15h – Mostra de Cinema (Sessão 1 – aberta ao público)
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16h – Mostra de Cinema (Sessão 2 – aberta ao público)
08 de maio (sexta-feira) – Encerramento (Teatro do Sesc Glória)
- 14h – Abertura e falas institucionais
- 15h15 – Bate-papo com cineastas
- 15h45 – Apresentação de Música
- 16h00 – Apresentação de Artes Visuais
- 16h15 – Apresentação de Expressão Corporal
- 16h40 – Apresentação musical com Luiz Amorim
- 17h às 18h – Confraternização