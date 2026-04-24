Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca

Aproveitando o clima mais ameno e os momentos familiares, Linhares, no Norte do Espírito Santo, receberá o Juparanã Festival, que acontece no dia 27 de junho no Condomínio Ilha do Imperador, às margens da lagoa Juparanã - a maior do Estado. As atrações musicais ficarão por conta dos grupos capixabas Macucos, Casaca, Dona Fran, Rastaclone e Herança Negra.





A proposta do evento é promover dois momentos ao longo do dia: pela manhã, com atividades esportivas, e à tarde, com shows ao vivo de bandas do ES. O espaço também contará com estrutura gastronômica local, cerveja e drinks.





Os ingressos estão disponíveis em dois setores, Espaço Juparanã, que permite acesso somente aos shows na área da pista e às ofertas culinárias, e o Camarote Imperador, com área exclusiva e acesso às atividades esportivas. Os valores partem de R$ 55 (pista) e R$ 100 (camarote).





Quem optar pelo camarote, poderá participar de atividades esportivas como remada ao redor da Ilha do Imperador, com stand up paddle, caiaque e canoa havaiana, além de partidas de futevôlei e beach tennis.