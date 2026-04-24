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Cultura

Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca

Evento acontece às margens da lagoa Juparanã, no dia 27 de junho, com programação esportiva e musical
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 12:23

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival em Linhares terá shows de Macucos, Casaca e outros no dia 27 de junho. Divulgação Macucos

Aproveitando o clima mais ameno e os momentos familiares, Linhares, no Norte do Espírito Santo, receberá o Juparanã Festival, que acontece no dia 27 de junho no Condomínio Ilha do Imperador, às margens da lagoa Juparanã - a maior do Estado. As atrações musicais ficarão por conta dos grupos capixabas Macucos, Casaca, Dona Fran, Rastaclone e Herança Negra.


A proposta do evento é promover dois momentos ao longo do dia: pela manhã, com atividades esportivas, e à tarde, com shows ao vivo de bandas do ES. O espaço também contará com estrutura gastronômica local, cerveja e drinks.


Os ingressos estão disponíveis em dois setores, Espaço Juparanã, que permite acesso somente aos shows na área da pista e às ofertas culinárias, e o Camarote Imperador, com área exclusiva e acesso às atividades esportivas. Os valores partem de R$ 55 (pista) e R$ 100 (camarote).


Quem optar pelo camarote, poderá participar de atividades esportivas como remada ao redor da Ilha do Imperador, com stand up paddle, caiaque e canoa havaiana, além de partidas de futevôlei e beach tennis.

Serviço

Juparanã Festival

Local: Condomínio Ilha do Imperador
Endereço: Av. Gov. Carlos Lindemberg, 981 - Centro, Linhares
Ingresso: R$ 55 (pista) e R$ 100 (camarote).
Atração musical: Macucos, Casaca, Dona Fran, Rastaclone e Herança Negra

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