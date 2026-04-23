Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana

O universo geek vai invadir Vila Velha neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (24) até domingo (26), o estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha recebe o Geek XP 2026, evento gratuito que reúne dubladores, shows, cosplay e atividades interativas para fãs de todas as idades.
Entre os destaques da programação estão os encontros com os dubladores Charles Emmanuel, conhecido por dar voz a personagens como Ben 10 e Rony Weasley, de Harry Potter, e Mariana Torres, que interpreta Ravena, de Jovens Titãs, e Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes. As participações acontecem no sábado (25) e no domingo (26), respectivamente.
Além dos convidados, o Geek XP aposta em uma agenda variada, com exibição de animes, quizzes interativos com brindes, karaokê, sessões de Just Dance e apresentações de talentos. O evento também abre espaço para quem quer se aprofundar no universo cosplay, com desfiles e painéis sobre como começar na prática.
Outro ponto alto é o palco dedicado ao K-pop, com atividades como random play, concursos individuais e em grupo, batalhas de equipes e apresentações de dança que prometem movimentar o público ao longo dos três dias.
A programação musical também marca presença, com shows das bandas Beat Locks, reconhecida como o cover mais antigo em atividade de Charlie Brown Jr. no país, e Kyori, que mistura J-Rock, músicas autorais e clássicos de animes e tokusatsu.
- 24/04 (sexta-feira) - Palco principal
- 24/04 (sexta-feira) - Palco Stars (KPOP)
- 25/04 (sábado) - Palco Principal
- 25/04 (sábado) - Palco Stars (KPOP)
- 26/04 (domingo) - Palco principal
- 26/04 (domingo) - Palco Stars (KPOP)
Serviço
Boulevard Geek XP 2026