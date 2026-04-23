Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana

O universo geek vai invadir Vila Velha neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (24) até domingo (26), o estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha recebe o Geek XP 2026, evento gratuito que reúne dubladores, shows, cosplay e atividades interativas para fãs de todas as idades.





Entre os destaques da programação estão os encontros com os dubladores Charles Emmanuel, conhecido por dar voz a personagens como Ben 10 e Rony Weasley, de Harry Potter, e Mariana Torres, que interpreta Ravena, de Jovens Titãs, e Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes. As participações acontecem no sábado (25) e no domingo (26), respectivamente.





Além dos convidados, o Geek XP aposta em uma agenda variada, com exibição de animes, quizzes interativos com brindes, karaokê, sessões de Just Dance e apresentações de talentos. O evento também abre espaço para quem quer se aprofundar no universo cosplay, com desfiles e painéis sobre como começar na prática.