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Gratuito

Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana

Programação inclui shows, concursos, karaokê, exibição de animes e muito mais; confira os horários
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 13:03

Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha RC Films/João Lima

O universo geek vai invadir Vila Velha neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (24) até domingo (26), o estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha recebe o Geek XP 2026, evento gratuito que reúne dubladores, shows, cosplay e atividades interativas para fãs de todas as idades.


Entre os destaques da programação estão os encontros com os dubladores Charles Emmanuel, conhecido por dar voz a personagens como Ben 10 e Rony Weasley, de Harry Potter, e Mariana Torres, que interpreta Ravena, de Jovens Titãs, e Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes. As participações acontecem no sábado (25) e no domingo (26), respectivamente.


Além dos convidados, o Geek XP aposta em uma agenda variada, com exibição de animes, quizzes interativos com brindes, karaokê, sessões de Just Dance e apresentações de talentos. O evento também abre espaço para quem quer se aprofundar no universo cosplay, com desfiles e painéis sobre como começar na prática.

Banda Beat Locks faz tributo ao Charlie Brown Jr.
Banda Beat Locks faz tributo ao Charlie Brown Jr. Beat Locks/Divulgação

Outro ponto alto é o palco dedicado ao K-pop, com atividades como random play, concursos individuais e em grupo, batalhas de equipes e apresentações de dança que prometem movimentar o público ao longo dos três dias.


A programação musical também marca presença, com shows das bandas Beat Locks, reconhecida como o cover mais antigo em atividade de Charlie Brown Jr. no país, e Kyori, que mistura J-Rock, músicas autorais e clássicos de animes e tokusatsu.

Programação completa

  • 24/04 (sexta-feira) - Palco principal
18h - Abertura + Anime (Spy x Family)
18h45 - Quizz Interativo + Brindes
19:30h - Banda Beat Locks
20h45 - Karaokê
21h - Just Dance
22h – Encerramento

  • 24/04 (sexta-feira) - Palco Stars (KPOP)
18h - Abertura+ música livre 
18h30 - Random play
19h30 - Quiz
20h - Karaokê
21h - Random play 
22h - Encerramento

  • 25/04 (sábado) - Palco Principal
13h - Abertura + Just Dance
13h30 - Karaokê
14h - Fandublagem
15h - Dublador: Charles Emmanuel
16h - Desfile cosplay
17h30 - Show de talentos
19h - Banda AkABand
20h45 - Quizz Interativo + Brindes
22h – Encerramento

  • 25/04 (sábado) - Palco Stars (KPOP)
13h - Abertura + random play 
14h30 - Apresentação kpop
16h30 - Apresentação dança livre 
18h - Random play
19h - Karaokê 
20h - Just dance
20h30 - Random play 
21h30 - Quiz 
22h - Encerramento


  • 26/04 (domingo) - Palco principal
13h - Abertura + Anime (One Piece)
14h – Quizz
14h30 - Dubladora: Mariana Torres
16h30 - Desfile cosplay
17h30 - Apresentação cosplay
19h15 - Banda Kyori
20h45 – Just Dance
22h - Encerramento

  • 26/04 (domingo) - Palco Stars (KPOP)
13h - Abertura + Música livre
13h30 - Random play
14h30 - Concurso k-pop solo 
16h - Quiz kpop
16h30 - Concurso k-pop grupo
17h30 - Random play
18h30 - Batalha de times + Resultado Kpop
19h - Karaokê 
20h - Just dance
21h - Random play 
22h – Encerramento

Serviço

Boulevard Geek XP 2026

Quando: de 24 a 26 de abril
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha
Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla

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