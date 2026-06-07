O som que aproxima dois gigantes que "habitam" o ES

Saindo do ar e indo para o mar, é preciso dizer que várias espécies de baleias emitem o som, porém é a jubarte, tão frequente no litoral capixaba, uma das mais reconhecidas por esta característica auditiva.





Segundo a doutora em Biologia Animal, Lilian Sander Hoffamm, isso ocorre principalmente em épocas reprodutivas, em que os machos tentam atrair a atenção das fêmeas para acasalar.





"Dentre os diversos tipos de vocalizações emitidas por esta espécie, os mais conhecidos e estudados são as canções, que são longas e complexas. As jubartes agora estão chegando à nossa costa (as famosas áreas de reprodução), justamente por serem águas mais quentes do que aquelas do polo sul nessa época do ano, por isso migram para cá. As fêmeas se deslocam para estas áreas para darem à luz aos filhotes, e os machos as acompanham e tentam cortejá-las. Durante as interações, os machos emitem essas canções, que podem durar horas. De fato, alguns sons que elas fazem lembram o motor (do avião)", explica a especialista.





Vale ressaltar que o período delas por aqui começou recentemente, indo de junho a novembro, quando estas gigantes migram da Antártica para se reproduzir e dar à luz nas águas quentes do Brasil. O pico de avistamentos no litoral do Espírito Santo costuma acontecer entre os meses de julho e outubro.





Diferentemente dos aviões, para escutar o som delas é um pouco mais difícil. Isso porque é preciso estudar estes animais a campo ou procurar empresas que façam passeios autorizados até as regiões onde os mamíferos frequentam, além de uma dose de sorte para encontrá-los.





Lilian salienta que as jubartes emitem diferentes tipos de sons, mas, de uma forma geral, nesta época é possível escutá-los. Para isto, os pesquisadores utilizam equipamentos específicos, chamados hidrofones.





"Felizmente, os trabalhos de conservação desenvolvidos ao longo de anos fazem com que a população esteja se recuperando, com mais animais sendo avistados a cada ano, então tem muito som de baleia para ser escutado. A melhor forma é estando na água, em um mergulho, pois a propagação no ambiente aquático é excelente. Mas, algumas vezes, com o motor da embarcação desligado, o som é tão alto que até fora dela a gente escuta, e nem estou falando do emitido pelo avião", brinca a pesquisadora.





Isso deve-se ao fato de serem muito intensos e parte da energia passar da água para o ar.





Mas, caso não seja viável ir ao encontro delas em alto-mar, basta acompanhar os aplicativos de monitoramento de voos, procurar pelos que são operados no E2, dirigir-se até a região perto do Aeroporto de Vitória e aguardar pela aproximação da aeronave — em média, entre 4 a 6 voos da Azul neste avião que chegam à Capital diariamente. Em minutos, o som da baleia irá ecoar (e encantar).