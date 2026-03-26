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Caças e aeronaves de inspeção alteram rotina no Aeroporto de Vitória

Caças e aeronaves de inspeção alteram rotina no Aeroporto de Vitória

Aeronaves do Geiv e também um caça da Marinha do Brasil se alternam desde a última segunda-feira (23) em operações distintas na região do aeroporto da Capital capixaba

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Murilo Cuzzuol

Editor adjunto / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 18:55

Desde a última segunda (23), aeronaves de inspeção de voo (Geiv) e de combate realizam funções específicas na região do aeroporto da Capital

Pousos e decolagens fazem parte da rotina visual e sonora de quem mora próximo ao Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, mas nesta semana o cenário tem sido um pouco diferente até mesmo para os mais familiarizados com a aviação. Isso porque, desde a última segunda-feira (23), aeronaves do Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv) e também um caça da Marinha do Brasil se alternam em aproximações, rasantes e voos que fogem às rotas tradicionais dos aviões comerciais.

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Na terça (24), um A-4 Skyhawk realizou exercícios militares na pista antiga do terminal aeroportuário da Capital capixaba. A passagem dele, inclusive, foi registrada pelo cinegrafista Archimedes Patrício, da TV Gazeta. O modelo de combate tem sido mais frequente por aqui. Nas últimas semanas, foram algumas aparições. 

Modelo em questão é um A-4 Skyhawk, que fez ao menos duas passagens pela Capital na manhã desta quinta-feira (12)

Já nesta quinta-feira (26), novamente o Geiv foi o que atraiu olhares. O jato IU-50, um Legacy 500 fabricado pela Embraer, fez vários sobrevoos e passagens, como mostra o mapa de voo registrado no Flight Radar.

Registro mostra o sobrevoo da aeronave do Geiv pela Grande Vitória nesta quinta-feira (26)
Registro mostra o sobrevoo da aeronave do Geiv pela Grande Vitória nesta quinta-feira (26) Crédito: Reprodução/FR24

E por que estão por aqui?

Por mais que possam incomodar, principalmente por conta dos sons agudos e estridentes que emitem, a presença dessas aeronaves, em especial as do Geiv, é importante para a segurança operacional do Aeroporto de Vitória.

Os jatos do grupamento, subordinado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) da Força Aérea Brasileira (FAB), são dotados de mecanismos e sistemas usados para voos de inspeção e atestam se os dados fornecidos pelos equipamentos de auxílios à navegação instalados dentro e fora dos aeroportos são confiáveis.

Aviação
Aeronaves do Geiv (acima) e da Marinha do Brasil realizaram operações em Vitória nesta semana Crédito: Luiz Carlos Thomann Jr. e Divulgação/Marinha

A aeronave que operou nesta quinta-feira é uma das mais modernas da frota, com capacidade para realizar inspeções de alta precisão, incluindo procedimentos baseados em satélite (RNAV/RNP). Já a que foi avistada na segunda, matrícula IU-93A, é um jato Hawker 800XP, utilizado pelo Geiv para inspeção de sistemas de aproximação (ILS), rádiofaróis (VOR/NDB) e radares.

Por fim, o caça visto na terça decolou da Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, onde está o 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque, e desempenhou outras atividades sem relação com o Geiv. Segundo a Marinha, as operações em Vitória são destinadas aos treinamentos programados dos pilotos, fundamentais para a defesa do espaço aéreo.

Vale destacar que a presença destas aeronaves não interfere nos pousos e decolagens programadas no Aeroporto de Vitória, pois utilizam a pista mais nova, com cabeceiras para a orla de Camburi e para o bairro Boa Vista II. Já o Geiv e o A-4 utilizam a pista antiga, que somente é utilizada pela aviação comercial quando a principal passa por manutenção ou tem algum impeditivo.

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