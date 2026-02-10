Sling-TSi

Primeiro avião para 4 pessoas produzido no ES é entregue a comprador

Cerimônia realizada na sede da empresa, em Jaguaré, foi realizada na segunda-feira (9), conferindo um marco para a aviação capixaba; veja detalhes do modelo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:28

O dia 9 de fevereiro de 2026 entrou para a história da aviação capixaba. Pela primeira vez, uma aeronave para até quatro pessoas produzida no Espírito Santo foi entregue a um comprador.

Trata-se do Sling-TSi, fabricado pela TAF Brasil, sediada às margens da BR 101, em Jaguaré, na região Norte do Estado. A entrega do modelo ocorreu na sede da empresa, de onde o comprador pode retirar o "primogênito".

O PS-TSi foi entregue ao comprador na sede da empresa em Jaguaré Crédito: Divulgação/TAF Brasil

Longa espera por certificação

O feito só foi possível após um longo período de certificação, a Agência Nacional de Aviação Civil, reconheceu, em janeiro deste ano, o modelo como Aeronave Leve Esportiva (ALE) Especial.

Para o CEO da TAF Brasil, José Bráz, a cerimônia de entrega é, além de simbólica, importante para os planos da empresa em acelerar a produção do Sling-TSi. "A aeronave está certificada pela Anac, o que nos permite iniciar oficialmente o processo de entregas. Levamos cerca de dois anos e meio para obter a certificação. A partir de agora, elas passam a ocorrer de forma gradativa: além desta já entregue, estão previstas mais duas ainda neste mês e outras duas no mês de março", explicou.

O reconhecimento do Sling-TSi como ALE Especial se deu também porque a Anac, em julho de 2022, alterou a regulamentação da categoria ALE no Brasil, permitindo que aviões com até 4 assentos (1 piloto e 3 passageiros) e PMD (peso máximo de decolagem) de até 1.361 kg utilizem normas consensuais da categoria ALE desenvolvidas pela ASTM International.

"Essa nova regulamentação, além de aproximar o país de padrões internacionais, permite uma redução de custos para a aprovação de novos projetos dessas aeronaves e mantém o nível aceitável de segurança com o atendimento às normas consensuais", frisa a agência.

A empresa, de origem sul-africana, já possui encomendas de compradores de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e também no próprio Espírito Santo. "Atualmente, contamos também com cinco aeronaves em linha de produção, obedecendo ao cronograma industrial da fábrica. Ao todo, já são 12 aviões leves comercializados, com previsão de entrega integral ainda no primeiro semestre deste ano", complementou o CEO.

O Sling-TSI, é primeiro avião leve para quatro pessoas produzido no Espírito Santo e entregue Crédito: Divulgação | TAF Brasil

Atualmente o planta de Jaguaré tem capacidade de produzir até 24 aeronaves por ano, considerando todos os modelos disponibilizados aos interessados.

Matrícula simbólica

A escolha da matrícula do avião, PS-TSI, não se deu aleatoriamente. Para simbolizar a primeira entrega, o prefixo faz alusão direta ao modelo da aeronave.

Consta no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) que a máquina pode decolar com peso máximo de 950kg. De acordo com a fabricante, o Sling-TSi é capaz de levar até 450kg de carga útil, e consome 28 litros de combustível por hora, o que confere uma autonomia próxima a oito horas ininterruptas de voo.

