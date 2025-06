Sofisticação

O superjato executivo de meio bilhão de reais que pousou em Vitória

Na tarde desta sexta (18), pousou na capital capixaba um Gulfstream G700, um dos modelos mais cobiçados da aviação executiva; jato é o primeiro do Brasil

Publicado em 18 de junho de 2025 às 18:49

O Gulfstream G700 pousou às 15h desta sexta-feira (18), no Aeroporto de Vitória Crédito: @bielspotter

Pontualmente às 15h desta quarta-feira (18), Vitória recebeu o primeiro Gulfstream G700, um dos jatos executivos de última geração mais cobiçados, modernos, valorizados (e caros) do mundo — o valor de uma unidade pode ultrapassar R$ 500 milhões. O modelo é um dos "queridinhos" da aviação executiva da atualidade e impressiona pela alta capacidade de autonomia, além de conforto e sofisticação. >

Somado ao valor de mercado impressionante, o pouso na capital do Espírito Santo foi o primeiro de um modelo da fabricante norte-americana adquirido por um comprador brasileiro que chegou ao país. A aeronave deixou a fábrica na Geórgia, nos EUA, na quinta (17), fez uma escala em Manaus (AM) e, após 3h21m de voo, tocou o solo de Vitória para seguir com os trâmites de nacionalização — a importação foi feita pela Comexport Trading, que também trouxe um Falcon 900 pertencente a Neymar.>

Quem comprou?

Segundo a empresa de comércio exterior, o G700 foi encomendado durante o evento Catarina Aviation Show, em junho do ano passado e o comprador não é capixaba. Após a finalização dos trâmites para a liberação, que deve ocorrer em poucos dias, a aeronave seguirá para São Paulo, onde integrará a frota da Prime You, que atua em sistema de propriedade compartilhada e gestão de bens de luxo. >

A aeronave é a mais moderna de ultra-alcance e tem valor estimado em RS 500 milhões Crédito: @bielspotter

"Foi recebida a certificação da aeronave na semana passada, preparamos toda a documentação e ontem (quinta) ela seguiu dos Estados Unidos. Agora estamos agilizando para nacionalizar. De fato é o primeiro G700 trazido para o Brasil e significa muito para a aviação executiva brasileira, pois é a maior aeronave do segmento a entrar no país já declarada como uma importação individual", destacou a Comexport à reportagem de A Gazeta.>

>

A vinda deste avião para o Brasil somente agora também se deve pela certificação da aeronave, ou seja, a liberação para o modelo voar no espaço aéreo brasileiro. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu o Certificado de Tipo para o jato executivo GVIII-G700 no dia 23 de maio. O modelo é uma versão derivada do GVI, homologado pela agência em agosto de 2015. O processo de validação durou cerca de 15 meses, e, com essa aprovação, o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a permitir a operação do G700.>

Leia mais A despedida de profissão na aviação agora 'aposentada'

Luxuoso

Não foi por acaso que o bilionário Elon Musk adquiriu uma unidade do G700. O avião é uma referência em sofisticação e capaz de realizar rotas de longa distância, como São Paulo x Nova Iorque, sem a necessidade de reabastecimento. >

Segundo a fabricante, o avião é um jato executivo de ultralongo alcance, sendo capaz de voar até 14.353 mil quilômetros de distância, com capacidade para levar até 19 passageiros, dependendo da configuração escolhida pelo comprador. A aeronave atinge até 1.117 km/h, impulsionada por dois motores Rolls-Royce Pearl 700.>

G700 - como é o superjato executivo que pousou em Vitória 1 de 12

ES na rota

A vinda do Gulfstream G700 para o Espírito Santo não ocorreu por acaso. O Estado se notabiliza como referência em importação de aeronaves em processo de nacionalização devido aos incentivos fiscais e agilidade junto à Receita Federal encontrados pelas empresas importadoras, além da localização estratégica. >

O G700 recebeu a matrícula PS-MGG e foi comprado por uma empresa de São Paulo Crédito: @bielspotter

O ES é a principal porta de entrada e o Estado mais procurado do Brasil, movimentando milhões de dólares (e bilhões de reais). Neymar e Gusttavo Lima já se beneficiaram das vantagens e nacionalizaram aviões por aqui. Apenas entre janeiro e outubro de 2024, cerca de R$ 8 bilhões de reais foram movimentados com importações de helicópteros e aviões no Estado, sendo que cerca de 90% das aeronaves importadas no Brasil chegam pelo ES.>

Segundo a Comexport, mais jatos devem chegar ao Espírito Santo em breve para serem nacionalizados. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta