Operadora oferece passagens de ônibus do ES para o RJ a partir de R$ 9,99

Promoção da operadora FlixBus, que chegou recentemente ao Espírito Santo, é válida para compras até 15 de fevereiro, com embarques até 20 de março

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:04

FlixBus traz linhas com preços promocionais no Carnaval
FlixBus traz linhas com preços promocionais no carnaval Crédito: Divulgação

A operadora de linhas de ônibus FlixBus, que chegou com operações recentemente no Espírito Santo, está oferecendo promoção de passagens para o período do carnaval. Há trechos a partir de R$ 9,99, de Vitória a Itaboraí, no Rio de Janeiro, e também a R$ 19,98, de Vitória a São Paulo (SP).

Segundo a FlixBus, as compras podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro, com embarques disponíveis até 20 de março.

A oferta inclui rotas que conectam cidades que combinam praia, cultura, descanso e carnaval. Entre os destaques estão Vitória, Vila Velha e Guarapari, no Espírito Santo; Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Presente em mais de 40 países, a FlixBus é uma empresa alemã de tecnologia que atua no transporte rodoviário. No Brasil, a empresa segue ampliando sua presença e conectando novas cidades, prometendo uma experiência de compra simples e prática pelo aplicativo, site e WhatsApp.

Os assentos promocionais são limitados e fazem parte da proposta da empresa de incentivar mais pessoas a viajarem pelo país, especialmente em períodos de alta demanda, como o carnaval.

“A FlixBus nasceu para ajudar as pessoas a viajarem mais, seja para aproveitar datas especiais, seja simplesmente para colocar planos em movimento, com preços que cabem no bolso”, afirma Edson Lopes, CEO da empresa no Brasil.

As passagens com valores promocionais estão disponíveis no site, no aplicativo e no WhatsApp da FlixBus, sujeitas à disponibilidade de assentos. A recomendação é garantir a compra com antecedência para aproveitar os menores valores.

Trechos com preços promocionais

  • Itaboraí (região do Rio de Janeiro, RJ) x Vitória (ES): a partir de R$ 9,99 
  • Itaboraí (região do Rio de Janeiro, RJ) x Vila Velha (ES): a partir de R$ 9,99 
  • Itaboraí (região do Rio de Janeiro, RJ) x Guarapari (ES): a partir de R$ 9,99 
  • São Paulo (SP) x Vitória (ES), com conexão em Itaboraí (RJ): a partir de R$ 19,98
  • São Paulo (SP) x Vila Velha (ES), com conexão em Itaboraí (RJ): a partir de R$ 19,98 
  • São Paulo (SP) x Guarapari (ES), com conexão em Itaboraí (RJ): a partir de R$ 19,98 

