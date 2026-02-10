Home
Produção industrial do ES tem o maior crescimento do país em 2025

Segundo o IBGE, o resultado foi impulsionado pelas atividades de indústria extrativa, como petróleo, gás natural e minério de ferro

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:53

Usina de produção de pelotas de minério de ferro da Samarco, em Anchieta
Usina de produção de pelotas de minério de ferro da Samarco, em Anchieta Crédito: Fernando Madeira

A produção industrial do Espírito Santo fechou 2025 com alta de 11,6%. Foi o maior crescimento registrado no país, em comparação ao período de janeiro a dezembro de 2024. Em segundo lugar, por exemplo, ficou o Rio de Janeiro com 5,1%. No Brasil, a expansão foi de 0,6%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e foram divulgados nesta terça-feira (10).

Segundo o IBGE, o resultado dos 12 meses de 2025 foi impulsionado pelas atividades de indústrias extrativas, que incluem petróleo, minérios de ferro pelotizados ou sinterizados e gás natural.

Dados da PIM apontam ainda que o Estado teve a maior alta do país na comparação de dezembro de 2024 para dezembro de 2025, com 19,9%. Segundo o IBGE, esse avanço também foi impulsionado, principalmente, pelo comportamento positivo observado nas atividades de indústrias extrativas.

O resultado representa também uma recuperação em comparação ao ano anterior, quando a produção de janeiro a dezembro de 2024 havia retraído 1,6% no período.

No geral, comparado a dezembro de 2024, o setor industrial do país mostrou variação positiva de 0,4% no mesmo mês de 2025, com 8 dos 18 locais pesquisados apontando expansão na produção. Vale citar que dezembro de 2025 (22 dias) teve um dia útil a mais que no ano anterior (21).

Mas, em dezembro de 2025, o Espírito Santo apontou menor dinamismo em dezembro frente aos índices de novembro, com recuo de 5% na produção industrial. 

