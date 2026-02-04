Expansão

ES Gás vai investir R$ 16 milhões e conectar 4,5 mil casas em Vila Velha

Empresa vai ampliar a rede de gás natural no município e a expectativa é alcançar até 10 mil pessoas com a ligação das novas unidades consumidoras

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:15

Tubulação da ES Gás por onde gás natural passa Crédito: Divulgação/ES Gás

A ES Gás anunciou um investimento de R$ 16 milhões em Vila Velha, ao longo de 2026, para expandir a rede de distribuição de gás natural e ampliar o número de consumidores no município. O objetivo da empresa é implementar aproximadamente 10 quilômetros de redes e beneficiar bairros como Itapuã, Centro e Novo México.

A expectativa é que a ampliação possibilite a conexão de 4,5 mil novas unidades consumidoras e alcancem até 10 mil pessoas. Dessa forma, o fornecimento de gás natural estará disponível a mais de 30% dos imóveis de Vila Velha.

Ao comentar o anúncio da empresa, o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) afirmou que investimentos desse porte impulsionam o desenvolvimento urbano e fortalecem a economia local.

“A ampliação da rede de gás natural representa mais eficiência energética, maior competitividade para o setor produtivo e mais comodidade para a nossa população. Esses investimentos da ES Gás ajudam a preparar a infraestrutura de Vila Velha para o futuro”, destacou.

O diretor técnico-comercial da ES Gás, Raphael Pereira, encerrou o encontro salientando o potencial de crescimento de Vila Velha e a importância dos investimentos da empresa, na cidade.

“Vila Velha é um município em constante crescimento e com grande relevância para o desenvolvimento capixaba. Por isso, a ES Gás mantém uma relação de parceria com a prefeitura e segue investindo para ampliar sua infraestrutura e democratizar o acesso dos moradores locais à rede de distribuição de gás natural”, afirmou.

Investimento de R$ 1,5 milhão na cultura

Além dos investimentos em infraestrutura, a ES Gás reforçou seu apoio a projetos culturais e esportivos realizados em Vila Velha. Para 2026, a empresa prevê a destinação de mais de R$ 1,5 milhão, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), a iniciativas que promovam a cultura, o esporte e o turismo no município canela-verde.

A ES Gás também apresentou o trabalho realizado em parceria com o município, para o remanejamento da rede de distribuição de gás encanado em Vila Velha, para viabilizar obras de macrodrenagem. Em 2025, a companhia investiu cerca de R$ 500 mil nessas adequações.

