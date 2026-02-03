Construção histórica

Cais do Hidroavião: primeiro aeroporto do ES será restaurado

Edital para contratar empresa responsável pelas obras será lançado nesta quarta-feira (4) pela Prefeitura de Vitória

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:48

O Cais do Hidroavião foi instalado em 1939, na região de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Primeiro aeroporto do Espírito Santo, o Cais do Hidroavião, em Mário Cypreste, na região de Santo Antônio, em Vitória, será restaurado pela prefeitura da Capital. O edital para contratar a empresa responsável pelas obras será lançado nesta quarta-feira (4), na sede do Executivo municipal.

A prefeitura ainda não deu detalhes do que funcionará no local, mas informou que, após o restauro, o espaço será reintegrado à dinâmica da cidade, com ações voltadas à cultura, à memória e ao lazer. Levantamento feito pelo Executivo municipal aponta que o cais, que foi inaugurado em 1939, é um dos três terminais de hidroaviões remanescentes no Brasil.

Em 2024, o então secretário municipal de Desenvolvimento e Habitação de Vitória, Luciano Forrechi, disse que queria iniciar o restauro do espaço no início de 2025, com a instalação de um café e de um memorial, sem perspectiva de retomar a atividade de aeronaves no local.

A Prefeitura de Vitória tem o direito de uso da área desde 2019 e, em 2022, chegou a ensaiar a devolução do prédio à Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) por não encontrar interessados em ocupar as instalações.

