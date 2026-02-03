Home
>
Cotidiano
>
Cais do Hidroavião: primeiro aeroporto do ES será restaurado

Cais do Hidroavião: primeiro aeroporto do ES será restaurado

Edital para contratar empresa responsável pelas obras será lançado nesta quarta-feira (4) pela Prefeitura de Vitória

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:48

Cais do Hidroavião
O Cais do Hidroavião foi instalado em 1939, na região de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Primeiro aeroporto do Espírito Santo, o Cais do Hidroavião, em Mário Cypreste, na região de Santo Antônio, em Vitória, será restaurado pela prefeitura da Capital. O edital para contratar a empresa responsável pelas obras será lançado nesta quarta-feira (4), na sede do Executivo municipal.

Recomendado para você

Apesar do susto, mulher não se feriu; prefeitura informou que uma equipe foi ao local e o repara será realizado em breve

Moradora cai em buraco causado pela chuva ao tentar sinalizar via em Cachoeiro

Edital para contratar empresa responsável pelas obras será lançado nesta quarta-feira (4) pela Prefeitura de Vitória

Cais do Hidroavião: primeiro aeroporto do ES será restaurado

O mês, tradicionalmente o mais quente do ano no Estado, terá temperaturas acima da média e deverá ser marcado pancadas isoladas de chuva, segundo o Incaper

Mais quente e menos chuva: como fica o tempo no ES em fevereiro

A prefeitura ainda não deu detalhes do que funcionará no local, mas informou que, após o restauro, o espaço será reintegrado à dinâmica da cidade, com ações voltadas à cultura, à memória e ao lazer. Levantamento feito pelo Executivo municipal aponta que o cais, que foi inaugurado em 1939, é um dos três terminais de hidroaviões remanescentes no Brasil.

Em 2024, o então secretário municipal de Desenvolvimento e Habitação de Vitória, Luciano Forrechi, disse que queria iniciar o restauro do espaço no início de 2025, com a instalação de um café e de um memorial, sem perspectiva de retomar a atividade de aeronaves no local.

A Prefeitura de Vitória tem o direito de uso da área desde 2019 e, em 2022, chegou a ensaiar a devolução do prédio à Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) por não encontrar interessados em ocupar as instalações.

Leia mais

Imagem - Isenção do IR: quais são as cidades do ES com mais beneficiados

Isenção do IR: quais são as cidades do ES com mais beneficiados

Imagem - Loja fecha as portas após mais de 20 anos em shopping da Capital

Loja fecha as portas após mais de 20 anos em shopping da Capital

Imagem - Canal da Costa: parque terá cerca de um terço do tamanho anunciado

Canal da Costa: parque terá cerca de um terço do tamanho anunciado

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Cais do Hidroavião

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais