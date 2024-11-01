Vitória planeja restauro e quer memorial e café no Cais do Hidroavião

Prédio do Cais do Hidroavião, o primeiro aeroporto do Estado, encontrava-se abandonado, como mostram registros feitos em 2020 Crédito: Fernando Madeira

Cais do Hidroavião, no bairro Santo Antônio, em Um café e um memorial podem começar a ser construídos nos próximos meses no, no bairro Santo Antônio, em Vitória , sob responsabilidade da Prefeitura de Vitória , que tem o direito de uso do espaço desde 2019. A administração municipal informou que não planeja retomar a atividade de aeronaves no local. A estrutura foi construída em 1939, no governo Getúlio Vargas, e foi o primeiro aeroporto do Espírito Santo

Em julho deste ano, a Prefeitura de Vitória contratou a empresa Techvias Engenharia LTDA para "elaboração de projetos para restauro do Cais de Hidroaviões", que fica na Avenida Dário Lourenço de Souza, próximo ao Sambão do Povo. Na quarta-feira (30), a prefeitura estendeu o contrato com a empresa, dando mais tempo para a fase de elaboração. Segundo o secretário Municipal de Desenvolvimento e Habitação, Luciano Forrechi, o projeto deve ser apresentado até o fim de janeiro de 2025.

"Contratamos um projeto porque a prefeitura tem muito interesse e tem o objetivo de restaurar aquele espaço que é tão importante para a história da cidade e do Estado. Está na fase de elaboração do projeto. O prazo para entrega é o final de janeiro de 2025. Teremos um projeto para abrir a licitação e garantir que iniciaremos a obra de restauro até o primeiro semestre de 2025" Luciano Forrechi - Secretário de Desenvolvimento e Habitação de Vitória

Conforme explicado pelo secretário, após a elaboração do projeto, a prefeitura precisará contratar outra empresa para a reforma do local. As obras devem começar, segundo Luciano Forrechi, ainda no primeiro semestre de 2025.

"Estabelecemos um plano de necessidade, considerando as demandas da comunidade e as nossas intenções. O espaço pode receber um memorial que represente a história do local. A própria comunidade concordou que é preciso agregar ao espaço algum tipo de equipamento que remeta à gastronomia, por exemplo, um café", afirmou.

Luciano Forrechi explicou que a prefeitura tem a intenção de mudar os termos da concessão para permitir a abertura de estabelecimentos comerciais. Na prática, a concessão "não onerosa" viraria uma concessão "onerosa", um espaço em que a prefeitura teria direito de cobrança por serviços, como o café. O secretário ressaltou que o atual acordo já prevê o restauro do local, sendo necessária apenas a discussão sobre a destinação do espaço.

"O restauro é prioridade agora. A partir do momento da contratação da obra, vamos discutir com a SPU [Secretaria de Patrimônio da União] e a comunidade o que é mais adequado para o local. Está evidente que, quanto mais os espaços urbanos são ocupados, mais seguros eles são. Quem ganha é o cidadão", comentou o secretário.

Em 2020, A Gazeta mostrou espaço abandonado

Em agosto de 2020, A Gazeta visitou o local , encontrando destruição, paredes queimadas, fogões improvisados por moradores em situação de rua e vidros quebrados. Havia também ferragem exposta, considerando a falta de manutenção, uma vez que não há qualquer atividade no local atualmente.

Cais do Hidroavião em 2020

Apesar de a empresa ter sido contratada pela prefeitura, o espaço pertence à União. Ou seja, a prefeitura é beneficiada com a concessão do espaço, um uso por tempo determinado - 20 anos. O Cais do Hidroavião tem área construída de 430,01 m².

As obras do Cais do Hidroavião foram concluídas por volta de 1939. Foi o primeiro aeroporto do Estado, mas operou por pouco tempo. Apesar do charme das aeronaves que pousavam na água, a manutenção era cara e, com o tempo, os passageiros migraram para o Aeroporto de Goiabeiras, cuja primeira etapa foi finalizada em 1946.

O que diz a SPU

A Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES) foi procurada pela reportagem de A Gazeta na sexta-feira (2) para responder sobre as intenções da Prefeitura de Vitória e como funciona o atual contrato de uso do local.

Na segunda-feira (4), em nota enviada por e-mail, a Secretaria do Patrimônio da União lembrou que a Prefeitura de Vitória ainda pode utilizar o local por mais de 10 anos, conforme previsto em contrato, que permite à administração municipal a realização de reformas e criação de um memorial no local.