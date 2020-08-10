Prédio do Cais do Hidroavião encontra-se abandonado Crédito: Fernando Madeira

O Cais do Hidroavião, localizado no bairro Santo Antonio, em Vitória, que pertence à União, foi cedido para a Capital em julho do ano passado. Uma visita ao local revelou que ele se encontra em situação de abandono, com a estrutura sendo destruída pela ação do tempo e por quem invade o espaço.

Na tarde desta quarta-feira (05), a equipe de A Gazeta encontrou destruição, paredes queimadas, fogões improvisados por moradores de rua, madeira fazendo a divisão de locais para dormir, vidros quebrados e sujeira. Há ainda partes do local que estão sofrendo a ação do tempo, com ferragem exposta, por falta de manutenção.

Your browser does not support the audio element. União entrega Cais do Hidroavião para Vitória, mas imóvel fica abandonado

Apesar das portas da frente terem sido fechadas por alvenaria, é possível entrar pela lateral, com certa facilidade, e percorrer todo o espaço. O fotógrafo Fernando Madeira encontrou algumas pessoas que entraram no imóvel e estavam na parte superior.

O Cais do Hidroavião fica em uma das áreas mais bonitas da cidade e a vista do local revela verdadeiros cartões postais. Atualmente, foi invadido por moradores de rua e usuários de droga.

CONTRATO DE CESSÃO

A cessão gratuita para a Prefeitura de Vitória foi assinada em 4 de julho de 2019. É válida por um período de 20 anos. Segundo o extrato do documento, publicado no Diário Oficial da União, o imóvel possui área de marinha acrescido que totaliza 1.019,71 m² e área construída de 430,01 m².

Prédio do Cais do Hidroavião, o primeiro aeroporto do Estado, encontra-se abandonado Crédito: Fernando Madeira

A finalidade de uso, segundo o documento, é a “recuperação do imóvel para valorização do patrimônio natural e cultural”. Informações obtidas pela reportagem indicam que, pelo contrato, a prefeitura não pode fazer cessão do espaço para nenhuma entidade privada.

OUTRO IMÓVEL ABANDONADO

O Cais do hidroavião está localizado em região próxima a outro imóvel também da União, o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza - incluindo o teatro -, que também foi cedido pela União ao município de Vitória e ao Estado.

A propriedade está sendo retomada pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES), após realizar vistoria no local e constatar a situação de abandono. Após uma reforma, a área vai retornar para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que utilizará o espaço para o armazenamento de grãos.

Prédio do Cais do Hidroavião, o primeiro aeroporto do Estado, encontra-se abandonado Crédito: Fernando Madeira

PREFEITURA LANÇA EDITAL PARA OCUPAR ÁREA

No último dia 21 de julho, a Prefeitura de Vitória lançou um edital de chamamento público para instituições sem fins lucrativos que estejam interessadas em desenvolver projetos no Cais do Hidroavião.

Segundo Renzo Nagem, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, as propostas devem contemplar o restauro do imóvel e colocar em uso com finalidade turística, cultural e gastronômica. “O município fará a seleção da melhor proposta de acordo com os critérios estabelecidos no edital”, relatou.

O prazo para a apresentação das propostas se encerra no próximo dia 21, às 18 horas. Até esta quinta-feira (06), segundo Renzo, o edital havia sido baixado no site da prefeitura 20 vezes, o que indica o número de interessados em conhecer o processo.

Se ao final do processo nenhuma proposta for apresentada ou selecionada, Renzo informa que poderá ser aberto um novo edital. Outra alternativa pode vir de investimentos do exterior.

INVESTIMENTO

É que o Cais do Hidroavião era um dos pontos de distribuição de correspondências que vinham da França, a chamada aeropostagem. Um trabalho que à época era desenvolvido pela empresa Aeropostale.

De acordo com Renzo, há uma instituição que está resgatando a história da empresa francesa, refazendo a rota do avião, desde a França. “Já fizeram a restauração em outros locais e num futuro recente pode ser que recursos desta instituição aportem neste imóvel. É um plano B”, pontuou.

Prédio do Cais do Hidroavião, o primeiro aeroporto do Estado, encontra-se abandonado Crédito: Fernando Madeira

Prédio do Cais do Hidroavião, o primeiro aeroporto do Estado, encontra-se abandonado Crédito: Fernando Madeira

Prédio do Cais do Hidroavião, o primeiro aeroporto do Estado, encontra-se abandonado Crédito: Fernando Madeira

Prédio do Cais do Hidroavião, o primeiro aeroporto do Estado, encontra-se abandonado Crédito: Fernando Madeira