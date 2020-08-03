Alvo de disputa, Centro Cultural Carmélia está abandonado e destruído

Cultura do abandono, Teatro Carmélia M. de Souza Crédito: Fernando Madeira

O cenário do teatro era de completo abandono, como relata o fotógrafo Fernando Madeira. Para realizar as imagens ele precisou usar a lanterna do celular, uma vez que o ambiente não conta com nenhum tipo de iluminação, estando totalmente escuro.

Equipamentos como cadeiras do teatro, refletores, ar-condicionado, tudo abandonado e sendo deteriorado pela ação do tempo. Há infiltrações, muita umidade, cheiro de mofo, poeira, e parte da estrutura lateral desabou.

Teatro Carmélia Crédito: Vitor Jubini

Pelos corredores, restos de antigas exposições ficaram abandonadas no local. Há ainda muito material sendo armazenado, que acabou sendo transformado em um depósito.

PROTESTO

Com a notícia, a classe cultural se reuniu na sexta-feira (31) para debater ações no intuito de tentar barrar o fechamento do complexo como campanhas nas redes sociais, podendo até abrir uma ação cível contra a União e a realização de uma manifestação em frente ao prédio, no bairro Mário Cypreste, programada para terça-feira (4).

PREFEITURA QUER MANTER ESPAÇO

Inaugurado em 1986, o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza já sediou grandes espetáculos e festivais de teatro, recebendo artistas locais e de renome nacional. O espaço também contava com uma biblioteca e um cinema de arte.

Equipamentos como cadeiras do teatro, refletores, ar condicionado, tudo abandonado e sendo deteriorado pela ação do tempo Crédito: Fernando Madeira

A área ocupada pelo Centro Cultural pertence à Conab e, no passado, abrigou o Instituto Brasileiro do Café (IBC). A parte do teatro estava cedida à Prefeitura de Vitória, mas há sete anos não é utilizada. A outra parte está em posse do governo estadual, e abriga a TV Educativa (TVE). A emissora terá que deixar as instalações.

Nas redes sociais, o prefeito Luciano Rezende informou que a utilização do espaço para armazenamento de café surpreendeu o município. “O foco do município, a nossa intenção é fortalecer a economia criativa, as atividades humanas, a cultura, o lazer, atividades que possam trazer turismo para a cidade, que gera muito emprego e renda”.

O plano, segundo ele, era utilizar a área para a cidade do samba, onde as comunidades podem fazer suas alegorias mais pesadas. “Fazer com que se tenha o desenvolvimento da infraestrutura de um espetáculo que traz renda para cidade, que promove movimentação turística e desenvolve a cidade”, assinalou.

Acrescentou ainda que estaria identificando os instrumentos legais que possam permitir que a prefeitura utilize o imóvel. “Vamos ainda esgotar o diálogo com a União, para que entenda que esta decisão não atende aos interesses da cidade. Precisamos manter aquele teatro na região”, disse o prefeito.

Equipamentos abandonados e sendo deteriorados pela ação do tempo Crédito: Fernando Madeira

Cultura do abandono no Teatro Carmélia Crédito: Fernando Madeira

Pelos corredores, restos de antigas exposições abandonadas Crédito: Fernando Madeira

Pregos e poeira: cenas de abandono no Teatro Carmélia Crédito: Fernando Madeira