Centro Cultural Carmélia será transformado em área de armazenamento da Conab Crédito: Vitor Jubini - 25/02/2019

Your browser does not support the audio element. Sem Teatro Carmélia, projeto para cidade do samba não sai do papel

Leonardo Krohlling, coordenador do Comitê de Acompanhamento e de Recuperação Econômica para Situação de Emergência de Saúde Pública - Covid-19, de Vitória, informou que o município possuía uma cessão provisória do imóvel e que para desenvolver um projeto no local precisaria de uma cessão de longo prazo, o que chegou a ser solicitado.

Começamos a buscar parceiros para desenvolver o projeto da Cidade do Samba e a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) nos apresentou uma proposta, relatou, explicando ainda que, como a cessão provisória não permitia lançar edital de ocupação do local, com parceria, eles solicitaram à União a cessão por um prazo de 20 anos.

Em 2019, a prefeitura recebeu a informação de que o projeto em parceria com a Liesge não seria aceito. Já no início deste ano foi surpreendida com a notificação para que deixasse o local. Na sequência, a administração municipal fez um pedido à SPU para reconsiderar a não aceitação do projeto da Cidade do Samba. Ainda estamos aguardando uma resposta da SPU, que ainda não recebemos, relata Krohlling.

Ele relata que a decisão da SPU de transformar o Centro Cultural Carmélia em uma área de armazenamento foi recebida com muita surpresa. É uma proposta que não condiz com o perfil de Vitória, uma cidade que não tem a vocação para este tipo de atividade de armazenagem, estocagem, mas para atividades humanas e culturais. Vamos perder um espaço para desenvolver a cultura e profissionalização do Carnaval de Vitória, destacou Krohlling.

SEM ESPERANÇAS