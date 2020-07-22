Galpões do IBC podem dar lugar a apartamentos e até salas de cinema

Galpões do IBC, em Jardim da Penha Crédito: Conab/Divulgação

Os galpões do Instituto Brasileiro do Café (IBC), em Jardim da Penha, Vitória , podem dar lugar a um condomínio de apartamentos, lojas, um centro comercial, salas de cinema e até uma área verde. No entanto, a destinação do local vai depender de quem estiver disposto a dar um lance inicial de R$ 35 milhões pelos 33 mil m² de área.

O imóvel faz parte de uma lista de unidades pertencentes à União que serão vendidos nos próximos meses . Especialistas em imóveis garantem que a notícia traz novas perspectivas para o mercado, principalmente pelas áreas de Vitória, que ofereciam pouco espaço para novos projetos. O governo federal também colocou à venda o campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia, e um terreno de mais de 2,4 mil m² na Avenida Vitória.

Os galpões do IBC, hoje de posse da Conab, sempre foram alvo de especulações imobiliárias por estarem localizados na região central de Jardim da Penha. O local tem um grande potencial para empreendimentos comerciais e habitacionais, segundo especialistas. O edital para a venda está previsto para novembro.

Jardim da Penha, em Vitória, é um dos bairros onde o metro quadrado está entre os mais caros da Capital, perdendo apenas para Mata da Praia e Praia do Canto. A metragem custa, em média, R$ 9 mil. É importante lembrar que o Plano Diretor Municipal (PDM) permite a construção de edifícios de até cinco andares.

O presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, ressalta que os imóveis que serão colocados à venda pelo governo federal estão ociosos e têm um alto custo de manutenção. O dinheiro arrecadado pela venda dessas unidades poderá ser revertido para temas centrais do governo, como saúde, segurança pública e infraestrutura.

A área do IBC é muito interessante para o mercado, porque está no meio do bairro em que hoje não existe possibilidade de construir grandes empreendimento por falta de espaço. No local, é possível desenvolver projeto residencial, com condomínio desenvolvido em forma de clube, com ruas entre os edifícios, trazendo uma maior segurança para os moradores. O condomínio também pode contar com outros tipos de serviços para dar ainda mais comodidade a seus moradores. O bairro tem aptidão para qualquer tipo de investimento, avalia.

O especialista em mercado imobiliário José Luiz Kfuri concorda com o potencial residencial e comercial da região e também destaca o potencial para os galpões do IBC se tornarem área cultural.

A área dos galpões é um objeto de desejo do mercado. É possível construir apartamentos, lojas, agregando também uma parte de alimentação e parte cultural, como cinemas. Hoje, o bairro tem apenas duas salas de cinema e essa pode ser uma possibilidade. Pode ser desenvolvido ainda um projeto residencial com um núcleo comercial diversificado, afirma Kfuri.

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Samir Ginaid, diretor comercial da Rio Realty, que atua como consultoria do mercado imobiliário, aposta na construção de apartamentos com espaço livre para área de lazer. Todo mundo sabe do potencial dessa região. Como o terreno é bem grande, dá para desenvolver inúmeros projetos, destaca.

O presidente do Sinduscon-ES, Paulo Baraona, afirma que o investimento vai depender dos planos de quem adquirir o imóvel. Ele aponta também um potencial para que seja construído um shopping ou centro comercial no local. Lojas comerciais e apartamentos também são as apostas. A venda dos galpões do IBC e de outros imóveis da União trazem ânimo para o mercado, além da geração de novos empregos, finaliza.

OUTROS IMÓVEIS

A União também vai colocar à venda o campo Santa Cruz, em Santa Lúcia, localizado em uma região que chama a atenção pelo potencial comercial. Porém, os especialistas destacam que, de acordo com o PDM de Vitória, a unidade está localizada em uma região de preservação ambiental.

O local onde fica o campo é uma região financeira forte, mas com dificuldades de acesso. Quem investir no local vai precisar de um projeto urbanístico muito bem estruturado. Se for a construção de um condomínio, por exemplo, terá poucas opções de entrada, explica o diretor comercial da Rio Realty, Samir Ginaid.

O m² em Santa Lúcia, segundo especialistas, varia, em média, de R$ 7.500, a R$ 8.000. O campo está avaliado em R$ 6,5 milhões e tem uma área de 6.355m².

Há, ainda, dentre os empreendimentos da União, um terreno de 2.431m² na Avenida Vitória, que terá um lance inicial de R$ 4,8 milhões. O edital está previsto para ser divulgado em agosto deste ano.

Há um grande potencial nessa região, mas ela ainda é pouco explorada. Tradicionalmente, a avenida que corta vários bairros é voltada para a área comercial, mas muitas construtoras já apostam em empreendimentos residenciais nesta região. As pessoas procuram comodidade e estar perto do trabalho é uma delas, afirma o especialista no mercado imobiliário e construção civil, Thiago Abreu.

Na Avenida Vitória, o metro quadrado varia de R$ 5,5 mil a R$ 6,5 mil, em média. Em Bento Ferreira, a metragem custa R$ 7,5 mil.

MERCADO PÓS-PANDEMIA

A pandemia do novo coronavírus fez crescer a procura por imóveis com mais espaços dentro dos apartamentos. Segundo o diretor comercial da Rio Realty, Samir Ginaid, os imóveis mais compactos deverão perder espaço no mercado.

Como as pessoas estão mais em casa, fazendo exercícios e trabalhando, por exemplo, viram a necessidade de procurar um imóvel com varandas e salas maiores, além de espaço para acomodar melhor um home office. Será preciso readequar projetos para que as áreas internas fiquem maiores. As áreas de lazer com academia e piscina perderam espaço porque ninguém pode usar. As pessoas estão procurando muito apartamentos de cobertura e condomínios de casas, cita o especialista.

Para o presidente do Sinduscon-ES, Paulo Baraona, a aposta do mercado imobiliário deve ser voltada para condomínios com mais prestações de serviços, como lavanderia e área de alimentação.

Apartamentos com layouts a mais e com maior conectividade de internet no condomínio são uma grande tendência, afirma.

O especialista no mercado imobiliário e construção civil Thiago Abreu também observa uma mudança no comportamento do consumidor. Ele destaca que, antes da Covid-19, os empreendimentos com maior valor agregado eram aqueles com grande áreas de lazer.