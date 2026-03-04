Botija de gás explode e homem fica gravemente ferido em Brejetuba

Um homem de 38 anos ficou ferido após a explosão de uma botija de gás em Brejetuba, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (4). Ele sofreu queimaduras graves no peito e rosto, o que comprometeu a respiração. A vítima foi colocada em ventilação mecânica e levada por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.