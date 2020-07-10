Estudo diz que 70% das pessoas gostariam de continuar no home office

Home office Crédito: Pixabay

Pesquisa da USP aponta que 70% gostariam de continuar trabalhando em home office até o final da pandemia do coronavírus . Segundo o estudo, organizado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP, a insegurança em relação à própria saúde, reduzida com o fato da não necessidade de sair para trabalhar, e o tempo “ganho” ao não enfrentar trânsito nos dias de trabalho convencionais são algumas vantagens do teletrabalho.

A pesquisa, com 1.300 respondentes, com predominância de trabalhadores com alta qualificação e renda elevada, apontou que a 19% não gostaria de seguir em home office e 11% foram indiferentes.

CAPIXABAS NO MARACA

Celso Ribeiro e Fabrício Decuzzi Crédito: Divulgação

Os capixabas Celso Ribeiro e Fabrício Decuzzi, produtores de audiovisual, viajaram para o Rio de Janeiro para criar um conteúdo exclusivo a bordo dos novos modelos da BMW. A convite da marca, a dupla explorou os cenários famosos da capital carioca, incluindo o Maracanã, que, inclusive, pela primeira vez foi palco de uma campanha nesse perfil. Na foto, Celso e Fabrício com Diego Oliveira, gestor de projetos da BM Vitória.

LIVE COM BANDA

O músico Marcelo Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli

Depois de quase 4 meses fazendo apresentações solo em sua casa, o músico Marcelo Ribeiro realiza nesta sexta-feira, às 20h30m com a Banda B. 20h30, que será transmitida pelo YouTube marcelobandab, no Instagram @marceloribeiroebandab e no Facebook Marcelo.Ribeiro 1.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Andréia Salles Crédito: Divulgação