Santa Teresa ganha o 15° heliponto do Espírito Santo

Santa Teresa ganha o 15º heliponto do estado Crédito: Divulgação

O município de Santa Teresa, na região serrana do Estado, ganha o 15º heliponto do Espírito Santo. O Heliponto Grotta del Caravaggio (veja vídeo abaixo), localizado no Circuito Caravaggio, está apto para pousos e decolagens diurnas e noturnas e agrega o potencial turístico da famosa Terra dos Colibris. Pode servir ainda de apoio socorrista, como uma remoção de emergência, para pousos do Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Your browser does not support the video tag.

O responsável pelo empreendimento é o engenheiro e empresário João Luis De Toni Junior, cidadão ítalo-brasileiro. "A idéia nasceu em um voo de helicóptero com minha esposa pelo litoral do Nordeste, foi quando percebemos uma oportunidade, que poderia unir qualidade de vida das cidades cheias de natureza com a rotina das grandes metrópoles em poucos minutos", diz o especialista em Gerenciamento de Projetos com ênfase em Gestão Política e Planejamento Estratégico.

Santa Teresa ganha o 15º heliponto do estado Crédito: Divulgação

INFRAESTRUTURA BRASILEIRA ONLINE

O coordenador de tecnologia da UVV Marcelo Camponez vai ministrar o webinar de encerramento do semestre letivo de 2020/1, da Universidade Vila Velha (UVV), que contará com a participação online do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro. O tema será "O panorama da infraestrutura brasileira, e os desafios e aspectos gerais relacionados ao Espírito Santo" e as as inscrições podem ser feitas no site da instituição. A transmissão do evento online ocorrerá, simultaneamente, pela plataforma Teams e pelo canal oficial do Youtube da UVV.

VALORIZAÇÃO DO CENTRO

Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (Maes), no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Secult

A arquiteta Angela Gomes participa nesta quarta-feira, dia 8, da live do Museu de Artes do Espírito Santo (Maes) sobre o projeto “A Partir do Centro”. O evento será transmitido pelo Instagram do museu a partir das 17 horas e também terá a presença da diretora do Maes, Ana Luiza Bringhente, e do arquiteto Kleber Frizzera.

Durante o bate-papo, os especialistas vão conversar sobre a importância das abordagens em rede e da gestão bottom up nas questões das cidades, tendo a cultura como um dos ativadores dos processos. O evento virtual servirá ainda para apresentar a proposta do projeto "A Partir do Centro" e as expectativas para 2020.

IAB PELO ESPÍRITO SANTO

Nesta quinta-feira, dia 09/07, o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES) promove a live "IAB pelo Espírito Santo: Atribuições e mercado em Arquitetura e Urbanismo em Domingos Martins", com a participação dos arquitetos e urbanistas Polyana Lima e Luan Neves das Chagas.