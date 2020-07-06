Arquiteta do ES participa de lançamento nacional de eletroeletrônicos

Eduarda Santos, arquiteta do ES Crédito: Divulgação

A arquiteta capixaba Eduarda Santos foi escolhida entre 10 convidados da gigante multinacional sul-coreana e a maior companhia de eletroeletrônicos LG, para happy Hour virtual. A empresa apresentou o lançamento, em primeira mão, de três novos produtos. O convite foi feito em uma caixa linda com garrafa de gin, tônica, taça e especiarias. O lançamento iria acontecer na Casa Cor SP, mas por causa da pandemia, a marca fez esse novo formato de divulgação.

JOIA "ALIMENTANDO O BEM"

Emar Batalha, designer de joias Crédito: LUPREZIA

Emar Batalha lança joia em parceria com a artesã Dona Rita, moradora da comunidade Perequê, no Guarujá, em São Paulo, local onde a capixaba desenvolveu o instituto “Alimentando o Bem” no início da pandemia. A pulseira é feita com trançado artesanal de linha e tem um pingente em ouro 18 k escrito “I Believe”, que em português significa “Eu acredito”. A cada peça vendida, R$ 500 serão revertidos em doações para a ONG, que já distribuiu mais de 10 mil marmitas durante a quarentena e vai promover cursos profissionalizantes.

AUTISMO WEEK

O neurologista infantil Thiago Gusmão se juntou às educadoras Roberta e Taís Bento, e ao professor de judô e jiu jitsu inclusivo Felipe Nilo para o Autismo Week, com o tema “Desafios do Distanciamento Escolar para as Famílias das Crianças Autistas”. Segundo o Dr. Thiago Gusmão, o evento online é uma oportunidade para os pais esclarecerem dúvidas e obterem dicas práticas para serem aplicadas no dia a dia.

“As famílias que têm filho dentro do espectro autista vivem o desafio diário de garantir uma rotina equilibrada, com atividades que favoreçam o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. E atualmente, por conta da pandemia, a maioria das escolas não está dando conta de enviar atividades pare serem feitas em casa que preencham essa necessidade”, afirma o neurologista infantil.

MENTES PREPARADAS PARA INOVAR

Nesta terça-feira (07), às 19h, o CEO da KUAU, que está entre os Top 100 empreendedores mais inovadores da América Latina em 2020 (Holoniq Latam edtech 100), Gilber Machado, será o convidado a abrir a série "Mentes Preparadas para Inovar e Empreender", com uma palestra sobre novos negócios na educação pós-pandemia, transmitida pelo canal da Faesa no Youtube. O evento online faz parte da série de webinares, que irá trazer egressos em destaque no cenário do empreendedorismo e inovação para debater o tema e estimular novas ideias. O diretor de desenvolvimento institucional da Faesa, Erthélvio Monteiro, intermediará as discussões.

PRESENÇAS CONFIRMADAS