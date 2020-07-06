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Renata Rasseli

Arquiteta do ES participa de lançamento nacional de eletroeletrônicos

Eduarda Santos foi escolhida entre 10 convidados da marca LG para um happy hour virtual

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

06 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Eduarda Santos, arquiteta do ES
Eduarda Santos, arquiteta do ES Crédito: Divulgação
A arquiteta capixaba Eduarda Santos foi escolhida entre 10 convidados da gigante multinacional sul-coreana e a maior companhia de eletroeletrônicos LG, para happy Hour virtual. A empresa apresentou o lançamento, em primeira mão, de três novos produtos. O convite foi feito em uma caixa linda com garrafa de gin, tônica, taça e especiarias. O lançamento iria acontecer na Casa Cor SP, mas por causa da pandemia, a marca fez esse novo formato de divulgação.

JOIA "ALIMENTANDO O BEM"

Emar Batalha, designer de joias
Emar Batalha, designer de joias Crédito: LUPREZIA
Emar Batalha lança joia em parceria com a artesã Dona Rita, moradora da comunidade Perequê, no Guarujá, em São Paulo, local onde a capixaba desenvolveu o instituto “Alimentando o Bem” no início da pandemia. A pulseira é feita com trançado artesanal de linha e tem um pingente em ouro 18 k escrito “I Believe”, que em português significa “Eu acredito”. A cada peça vendida, R$ 500 serão revertidos em doações para a ONG, que já distribuiu mais de 10 mil marmitas durante a quarentena e vai promover cursos profissionalizantes.

AUTISMO WEEK

O neurologista infantil Thiago Gusmão se juntou às educadoras Roberta e Taís Bento, e ao professor de judô e jiu jitsu inclusivo Felipe Nilo para o Autismo Week, com o tema “Desafios do Distanciamento Escolar para as Famílias das Crianças Autistas”. Segundo o Dr. Thiago Gusmão, o evento online é uma oportunidade para os pais esclarecerem dúvidas e obterem dicas práticas para serem aplicadas no dia a dia.
“As famílias que têm filho dentro do espectro autista vivem o desafio diário de garantir uma rotina equilibrada, com atividades que favoreçam o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. E atualmente, por conta da pandemia, a maioria das escolas não está dando conta de enviar atividades pare serem feitas em casa que preencham essa necessidade”, afirma o neurologista infantil.

MENTES PREPARADAS PARA INOVAR

Nesta terça-feira (07), às 19h, o CEO da KUAU, que está entre os Top 100 empreendedores mais inovadores da América Latina em 2020 (Holoniq Latam edtech 100), Gilber Machado, será o convidado a abrir a série "Mentes Preparadas para Inovar e Empreender", com uma palestra sobre novos negócios na educação pós-pandemia, transmitida pelo canal da Faesa no Youtube. O evento online faz parte da série de webinares, que irá trazer egressos em destaque no cenário do empreendedorismo e inovação para debater o tema e estimular novas ideias. O diretor de desenvolvimento institucional da Faesa, Erthélvio Monteiro, intermediará as discussões.

PRESENÇAS CONFIRMADAS

Os assessores de investimentos Giuliano Giberni, Franco Carpes, Silvio Aride e Bernardo Dietze, da Golden Investimentos, já garantiram inscrição na Expert XP 2020, que será realizada de 14 a 18 de julho, de forma totalmente digital. Este é um dos maiores eventos de investimento do mundo e dentre os palestrantes convidados, estão personalidades nacionais e internacionais, representantes de diversos segmentos, como: a ativista e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai; o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso; o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; o professor e historiador, Leandro Karnal; e o economista Ricardo Amorim. O evento é gratuito e aberto ao público.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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