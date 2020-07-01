Museu do Isolamento divulga arte produzida durante a pandemia

Arte feita por Mayara Silva para o Museu do Isolamento Crédito: Instagram/@museudoisolamento

O Museu do Isolamento é o primeiro museu online do Brasil que se propõem a divulgar o trabalho de artistas que estão produzindo no período de isolamento social. Para aqueles que produzem arte, o Museu se propõem a ajuda-los a encontrar um espaço de visibilidade para que consigam expor seus trabalhos de uma forma mais democrática. Dessa forma, os artistas podem alcançar novos apreciadores, novos seguidores e até mesmo novos trabalhos. Para aqueles que consomem, admiram arte, e estão sentindo falta de frequentar atividades artísticas, o museu busca ser uma instituição que vai até você e que está lá pra te mostrar obras e novos artistas, quando e onde você quiser.

A ideia surgiu da criadora de conteúdos Luiza Adas (do perfil @florindolinhas), que produz conteúdos e dá dicas culturais e artísticas. "Com o distanciamento social, as dicas relacionadas aos artistas e às obras de arte, não poderiam parar", afirma Luiza. Nesse caso, ao invés de falar sobre as exposições em museus, que não estão mais acontecendo, Luiza resolveu criar seu próprio museu para colaborar com o ecossistema das artes de forma democrática, tendo em vista o momento em que vivemos. Queremos manter o ecossistema da arte brasileira conectado, mesmo em um momento de distanciamento.

ENSAIO FOTOGRÁFICO

A designer de joias especializada em alianças, Karla Bautz, em ensaio especial para o Espaço Nales, a convite de Márcia Nales. Crédito: Claude Coimbra

ESTILISTA DOA CAMISETAS PARA MOVIVE

A estilista Chris Trajano disponibilizou 40 camisetas com a mensagem de esperança “Seremos melhores no amor, na dor, em tudo...” para apoiar os projetos socioambientais do Movive. Qualquer pessoa que doar no mínimo R$ 65,00 para o instituto ganha a camiseta. A contribuição pode ser feita pelo picpay @movive ou pela conta poupança 11474-X, Banco do Brasil, agência 3195-X. O comprovante deve ser enviado para o whatsapp (27) 99922-0422, informando também o endereço e tamanho. Moradores de Vila Velha ou Vitória receberão a camiseta em casa.

GUERREIRAS NA LUTA CONTRA O CÂNCER

Gabriela Simmer comemora a volta dos encontros do grupo Guerreiras Medquimheo, que, devido ao cenário de pandemia, têm acontecido quinzenalmente por meio virtual. O projeto, que existe há anos, reúne mulheres que enfrentam o câncer com garra perseverança e, pela primeira vez acontece em ambiente online, o que tem possibilitado uma adesão ainda maior. “Nossos encontros são como uma roda de conversa, em que as pacientes podem desabafar e compartilhar sobre todas as situações que encaram no dia a dia. É um grupo de suporte e apoio, em que nós, profissionais, nos disponibilizamos a ajudá-las no que for preciso. Temos visto mais pessoas aderirem ao grupo, já que toda a questão de logística era um fator que complicava a participação de algumas mulheres. Nosso objetivo é unir forças e demonstrar que elas não estão sozinhas nessa batalha”, afirma a psicóloga.

ARQUITETURA E RACISMO

Otavio de Castro e Raquel Mello, e acontece nesta quinta-feira, dia 02/07, às 17h, no Instagram, pelo perfil: A live “Arquitetura e Racismo: a exclusão no mercado e no ensino", promovida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES), cuja temática será o acolhimento e os afetos compartilhados na produção imaterial e a morfologia do trabalho do profissional de arquitetura e urbanismo, tem a participação dos arquitetos e urbanistase acontece nesta quinta-feira, dia 02/07, às 17h, no Instagram, pelo perfil: @iabes.

COTA DE GÊNERO

A Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Espírito Santo (OAB-ES) adotou cota que garante o mínimo de 30% e máximo de 70% de cada gênero para a composição da lista de palestrantes e expositores em todos os seus eventos realizados.