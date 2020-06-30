Capixaba é embaixador de inovação em desafio de combate à fome

Especialista no assunto inovar e CEO da Wis Educação, o capixaba Leonardo Carraretto é embaixador de inovação no Desafio 10x10, que pretende alimentar 10 milhões de famílias, ao lado das atrizes Claudia Raia e Regina Casé e da banda Sepultura.
A gincana virtual nacional pretende engajar 10 milhões de jovens para arrecadar fundos necessários para alimentar 10 milhões de famílias que estão sofrendo as consequências da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. O Desafio 10x10, idealizado pelo urbanista e especialista em jogos cooperativos Edgard Gouveia Júnior, é apoiado por ONGs, artistas e empresários nacionais e capixabas.
CAPIXABAS NO 10X10
O Desafio 10x10 no ES conta ainda com a participação da presidente da Crossmedia, Aurê Aguiar, no comitê organizador; da jornalista Beth Dalcolmo no comitê de comunicação e institucional e da consultora em marketing digital Mayka Schneider.
