Renata Rasseli

Capixaba é embaixador de inovação em desafio de combate à fome

Leonardo Carraretto participar do Desafio 10x10, gincana virtual que pretende alimentar 10 milhões de famílias

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 11:15

Leonardo Carraretto Crédito: Divulgação
Especialista no assunto inovar e CEO da Wis Educação, o capixaba Leonardo Carraretto é embaixador de inovação no Desafio 10x10, que pretende alimentar 10 milhões de famílias, ao lado das atrizes Claudia RaiaRegina Casé e da banda Sepultura. 
gincana virtual  nacional pretende engajar 10 milhões de jovens para arrecadar fundos necessários para alimentar 10 milhões de famílias que estão sofrendo as consequências da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. O Desafio 10x10, idealizado pelo urbanista e especialista em jogos cooperativos Edgard Gouveia Júnior, é apoiado por ONGs, artistas e empresários nacionais e capixabas.

CAPIXABAS NO 10X10

O Desafio 10x10 no ES conta ainda com a participação da presidente da Crossmedia, Aurê Aguiar, no comitê organizador; da jornalista Beth Dalcolmo no  comitê de comunicação e institucional e da consultora em marketing digital Mayka Schneider.
Mais informações no desafio10x10.com.br.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

