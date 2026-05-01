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Astrologia

5 rituais para atrair prosperidade em maio

Confira práticas simples que ajudam a destravar a energia financeira e abrir espaço para novas oportunidades
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 15:54

Cada simpatia ajuda a fortalecer o caminho da abundância (Imagem: cat_theboss | Shutterstock)
Cada simpatia ajuda a fortalecer o caminho da abundância Crédito: Imagem: cat_theboss | Shutterstock
Maio chega com uma energia de construção, estabilidade e crescimento — um momento ideal para fortalecer sua relação com o dinheiro, o trabalho e, principalmente, o seu valor pessoal. Mais do que atrair prosperidade material, este é um período poderoso para alinhar intenção, ação e energia.
Se você quer abrir caminhos financeiros e viver um mês mais abundante, confira rituais simples e eficazes para ativar essa vibração!

1. Ritual da canela no primeiro dia do mês

Clássico e poderoso, esse ritual ajuda a abrir portas e atrair oportunidades .

Materiais

  • Canela em pó

Como fazer

No dia 1º de maio, sopre um pouco de canela em pó da porta de entrada da sua casa para dentro, mentalizando a prosperidade chegando. Enquanto sopra, diga: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar.” Deixe a canela agir por algumas horas antes de limpar.

2. Banho de ervas para abundância

Um banho energético ajuda a renovar sua vibração e limpar bloqueios financeiros.

Materiais

  • Manjericão
  • Louro
  • Alecrim
  • 1 l de água

Como fazer

Em uma panela, coloque as ervas e a água. Leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e espere amornar. Após seu banho normal, jogue do pescoço para baixo, mentalizando caminhos abertos, dinheiro fluindo e segurança material.
Usada em rituais de abundância, a vela verde representa crescimento e abertura de caminhos no campo financeiro (Imagem: NataKor | Shutterstock)
Usada em rituais de abundância, a vela verde representa crescimento e abertura de caminhos no campo financeiro Crédito: Imagem: NataKor | Shutterstock

3. Ritual da vela verde

A vela verde está associada à prosperidade, ao crescimento e ao equilíbrio financeiro .

Materiais

  • 1 vela verde
  • 1 pedaço de papel
  • 1 caneta

Como fazer

Acenda a vela verde em um local seguro, escreva em um papel seus desejos financeiros para o mês e coloque ao lado da vela. Visualize suas metas se concretizando e sinta como se já estivesse vivendo essa realidade.

4. Louro na carteira

O louro é símbolo antigo de riqueza e vitória.

Materiais

  • 1 folha de louro

Como fazer

Coloque uma folha de louro dentro da sua carteira ou bolsa e deixe ali durante todo o mês. Sempre que olhar para ela, mentalize dinheiro entrando com facilidade e constância.

5. Organização e desapego

A prosperidade também precisa de espaço para chegar. Organize sua casa, especialmente a área financeira (gavetas, documentos, carteira), doe ou descarte o que não utiliza mais e resolva pendências financeiras possíveis. Esse movimento mostra ao universo que você está pronto para receber mais.

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