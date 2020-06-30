Andaraí lança samba-enredo do Carnaval de Vitória 2021 em live

Escola de Samba Andaraí Crédito: Divulgação

Thiago Bandeira, presidente da G.R.E.S. Andaraí, convida para a live “Andaraí em Casa”, que acontece no próximo domingo, dia 05/07, a partir das 12h30, no canal oficial da escola, no Youtube. A bateria Puro Veneno, comandada pelo mestre Kaio Amorim, vai apresentar a história musical da escola de Santa Martha, além de lançar o samba oficial do Carnaval de Vitória 2021.

“Este dia será marcado não só pelo lançamento do nosso samba enredo para o Carnaval de Vitória 2021, mas também por muita ajuda e cuidado com o próximo, pois nossa live será solidária e terá o objetivo de arrecadar alimentos e materiais de limpeza para quem está passando por dificuldades, principalmente, nesse cenário”, afirma o presidente da Escola de Samba, Thiago Bandeira Silva.

CAFÉ DE NEGÓCIOS

Guilherme Pires, especialista em Gestão e Performance Comercial, e José Carlos Bergamin, Vice-presidente na Findes e Presidente da Câmara de Vestuário , debatem sobre: A importância do ciclo de Marketing, Vendas e Atendimento a clientes na retomada dos negócios pós-pandemia, tema da live do Café de Negócios da Associação de Empresários da Serra (ASES). O evento, com mediação de Riberto Araújo é aberto ao público, e ocorrerá na próxima quarta-feira (01/07). Para participar é só se inscrever no link: especialista em Gestão e Performance Comercial, eVice-presidente na Findes e Presidente da Câmara de Vestuário , debatem sobre: A importância do ciclo de Marketing, Vendas e Atendimento a clientes na retomada dos negócios pós-pandemia, tema da live do Café de Negócios da Associação de Empresários da Serra (ASES). O evento, com mediação de Riberto Araújo é aberto ao público, e ocorrerá na próxima quarta-feira (01/07). Para participar é só se inscrever no link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrduuupj4jGt0Lhl2EqtO3ne3ZpHIL9JAc. Após a inscrição, o interessado recebe um e-mail de confirmação contendo informações sobre como acessar a transmissão ao vivo do Caneg.

CREA-ES CELEBRA 60 ANOS

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) completa 60 anos em julho e preparar uma programação de lives, transmitidas pelo Instagram da instituição para celebrar a data. O tema da comemoração será "Crea-ES 60 anos - você faz parte dessa história", que, além do resgate histórico, democratiza e reforça elos com o público interno e externo do Conselho.

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