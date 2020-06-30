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Renata Rasseli

Andaraí lança samba-enredo do Carnaval de Vitória 2021 em live

Campeã do Grupo A em 2020, a Andaraí se prepara para desfilar no Grupo Especial no próximo ano

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Escola de Samba Andaraí
Escola de Samba Andaraí Crédito: Divulgação
Thiago Bandeira, presidente da G.R.E.S. Andaraí, convida para a live “Andaraí em Casa”, que acontece no próximo domingo, dia 05/07, a partir das 12h30, no canal oficial da escola, no Youtube. A bateria Puro Veneno, comandada pelo mestre Kaio Amorim, vai apresentar a história musical da escola de Santa Martha, além de lançar o samba oficial do Carnaval de Vitória 2021.
“Este dia será marcado não só pelo lançamento do nosso samba enredo para o Carnaval de Vitória 2021, mas também por muita ajuda e cuidado com o próximo, pois nossa live será solidária e terá o objetivo de arrecadar alimentos e materiais de limpeza para quem está passando por dificuldades, principalmente, nesse cenário”, afirma o presidente da Escola de Samba, Thiago Bandeira Silva.

CAFÉ DE NEGÓCIOS

Guilherme Pires, especialista em Gestão e Performance Comercial, e José Carlos Bergamin, Vice-presidente na Findes e Presidente da Câmara de Vestuário , debatem sobre: A importância do ciclo de Marketing, Vendas e Atendimento a clientes na retomada dos negócios pós-pandemia, tema da live do Café de Negócios da Associação de Empresários da Serra (ASES). O evento, com mediação de Riberto Araújo é aberto ao público, e ocorrerá na próxima quarta-feira (01/07). Para participar é só se inscrever no link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrduuupj4jGt0Lhl2EqtO3ne3ZpHIL9JAc. Após a inscrição, o interessado recebe um e-mail de confirmação contendo informações sobre como acessar a transmissão ao vivo do Caneg.

CREA-ES CELEBRA 60 ANOS

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) completa 60 anos em julho e preparar uma  programação de lives, transmitidas pelo Instagram da instituição para celebrar a data. O tema da comemoração será "Crea-ES 60 anos - você faz parte dessa história", que, além do resgate histórico, democratiza e reforça elos com o público interno e externo do Conselho.

COMPARTILHANDO CONHECIMENTO ONLINE

Diretor consultor do BNI Espírito Santo, Gláucio Siqueira segue em sua jornada de compartilhar conhecimento. Sua mais nova empreitada é juntos aos profissionais de Administração do estado. Ele aceitou o convite do CRA-ES para ministrar um curso para prestar consultoria online às empresas. Gratuita, a capacitação vai acontecer dias 9 e 10 de julho na plataforma Zoom Meeting.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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