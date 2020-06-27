Personalidades do ES dão seu recado sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+

Victor de Castro Crédito: Monica Zorzanelli

Na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado no dia 28 de junho, RR resolveu abrir espaço para personalidades do Estado que nos orgulham pelas suas trajetórias de sucesso e são muito respeitados por suas famílias, amigos e colegas de profissão, independentemente de gênero e orientação sexual. Eles são representantes do nosso #somosdiversos e nos orgulham, acima de tudo, por amarem e serem amados. Confira a mensagem deles:

"Acredito num mundo mais divertido, um mundo feito de experiências, novidades e piração. Que fuja da rotina e desafie a zona de conforto. Um mundo fora do sério, exagerado e devoto do amor”, diz o empresário Victor de Castro (foto acima).

JÉSSICA CHIEPPE E ALEXANDRA THOMAZINI

Jéssica Chieppe e Alexandra Thomazini Crédito: Arruda & Poubel Fotografia

"Temos orgulho de ser representantes da linda diversidade que existe no mundo. O amor é uma construção diária de respeito e cumplicidade, e isso não depende de gênero e sexualidade. Temos orgulho da família que formamos, da vida profissional que batalhamos e do amor e respeito que recebemos dos nossos familiares e amigos.” Esse é o recado de Jéssica Chieppe (administradora) e Alexandra Thomazini (fisioterapeuta e e personal training), que estão juntas há 7 anos.

MENDES E EDINHO

Abimar Mendes e Edison Santos Crédito: Mônica Zorzanelli

"Amor e cumplicidade é o que precisamos pra somar nossa felicidade. " Abimar Mendes e Edison Santos - Empresários e proprietários de salão de beleza

DANIELE GODOY E MONICA DEBBANÉ

Daniele Godoy e Monica Debanne Crédito: Divulgação

"Não existe fronteiras para o amor. Vivê-lo é uma incrível viagem!" Daniele Godoy e Monica Debbané - Empresária de moda e publicitária

WESLEY TELLES

Wesley Telles Crédito: Monica Zorzanelli

"Durante muito tempo em minha vida ouvi muita gente dizendo que eu sonhava muito, que eu sonhava alto, que era pra eu ter pé no chão... Que bom que nunca ouvi essas pessoas e continuei a sonhar, pois foram esses sonhos que sempre me motivaram e me fizeram seguir adiante e crescer." Wesley Telles - Produtor de teatro

RENATO E LÉO

Renato Bourguignon e Leo de Paula Crédito: Monica Zorzanelli

"O segredo da vida não é ter tudo que você quer, mas amar tudo que você tem!" Renato Bourguignon e Leo de Paula - Chef gourmet e enfermeiro

MÁRCIO E RÔMULO

Márcio Bittencourt e Rômulo Subtil Crédito: Monica Zorzanelli

"Lutar, acreditar, desejar, conquistar, tropeçar, perder, recomeçar, esperar, alcançar ... Somos tudo o que queremos ser, mas acima de tudo, somos nós mesmos sempre." Márcio Bittencourt e Rômulo Subtil - Dentista e Analista de TI

LARISSA TANTAM

Larissa Tantam Crédito: Monica Zorzanelli

"Tenho orgulho da minha vida, pois sou livre nas minhas escolhas e tenho a sorte de ter meus amigos de infância e uma família maravilhosa que me apoia e me acolhe. No final só o amor importa!!!" Larissa Tantam - DJ

GLAUCO FERRER

Glauco Ferrer Crédito: Divulgação

"Um dia a gente acorda e entende que o importante é ficar mais leve: não perder tempo, se conhecer, se amar e se respeitar. No movimento de redescobrir-se, saber-se e aceitar-se, construímos mais seguramente um estado de felicidade, equilíbrio, serenidade e gratidão. Não há nada mais libertador!" Glauco Ferrer - Promotor de eventos

MARIANA REIS

Mariana Reis Crédito: Divulgação

"Não me deem licença. Liberdade não exige permissão" Mariana Reis - Palestrante e colunista da Revista.ag

LEO PICHARA E CARLOS BAO

Léo Pichara e Carlos Bao Crédito: Divulgação

"Tenho orgulho da minha profissão de educador, principalmente num país que parece não se importar com a educação, do projeto que desenvolvo com meus alunos (Venda Nova Plástico Zero - Instagram @vendanovaplasticozero), em que conscientizamos a população da região sobre a importância da sustentabilidade, de minha mãe que recentemente completou 90 anos e é uma pessoa incrível, do meu companheiro para a vida Carlos Bao e, principalmente, das minhas escolhas pessoais como cidadão”, diz o professor Léo Pichara.