Personalidades do ES dão seu recado sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+

Na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado no dia 28 de junho, RR resolveu abrir espaço para personalidades do Estado que nos orgulham pelas suas trajetórias de sucesso e são muito respeitados por suas famílias, amigos e colegas de profissão, independentemente de gênero e orientação sexual. Eles são representantes do nosso #somosdiversos e nos orgulham, acima de tudo, por amarem e serem amados. Confira a mensagem deles:
"Acredito num mundo mais divertido, um mundo feito de experiências, novidades e piração. Que fuja da rotina e desafie a zona de conforto. Um mundo fora do sério, exagerado e devoto do amor”, diz o empresário Victor de Castro (foto acima).
JÉSSICA CHIEPPE E ALEXANDRA THOMAZINI
"Temos orgulho de ser representantes da linda diversidade que existe no mundo. O amor é uma construção diária de respeito e cumplicidade, e isso não depende de gênero e sexualidade. Temos orgulho da família que formamos, da vida profissional que batalhamos e do amor e respeito que recebemos dos nossos familiares e amigos.” Esse é o recado de Jéssica Chieppe (administradora) e Alexandra Thomazini (fisioterapeuta e e personal training), que estão juntas há 7 anos.
MENDES E EDINHO
"Amor e cumplicidade é o que precisamos pra somar nossa felicidade. "
DANIELE GODOY E MONICA DEBBANÉ
"Não existe fronteiras para o amor. Vivê-lo é uma incrível viagem!"
WESLEY TELLES
"Durante muito tempo em minha vida ouvi muita gente dizendo que eu sonhava muito, que eu sonhava alto, que era pra eu ter pé no chão... Que bom que nunca ouvi essas pessoas e continuei a sonhar, pois foram esses sonhos que sempre me motivaram e me fizeram seguir adiante e crescer."
RENATO E LÉO
"O segredo da vida não é ter tudo que você quer, mas amar tudo que você tem!"
MÁRCIO E RÔMULO
"Lutar, acreditar, desejar, conquistar, tropeçar, perder, recomeçar, esperar, alcançar ... Somos tudo o que queremos ser, mas acima de tudo, somos nós mesmos sempre."
LARISSA TANTAM
"Tenho orgulho da minha vida, pois sou livre nas minhas escolhas e tenho a sorte de ter meus amigos de infância e uma família maravilhosa que me apoia e me acolhe. No final só o amor importa!!!"
GLAUCO FERRER
"Um dia a gente acorda e entende que o importante é ficar mais leve: não perder tempo, se conhecer, se amar e se respeitar. No movimento de redescobrir-se, saber-se e aceitar-se, construímos mais seguramente um estado de felicidade, equilíbrio, serenidade e gratidão. Não há nada mais libertador!"
MARIANA REIS
"Não me deem licença. Liberdade não exige permissão"
LEO PICHARA E CARLOS BAO
"Tenho orgulho da minha profissão de educador, principalmente num país que parece não se importar com a educação, do projeto que desenvolvo com meus alunos (Venda Nova Plástico Zero - Instagram @vendanovaplasticozero), em que conscientizamos a população da região sobre a importância da sustentabilidade, de minha mãe que recentemente completou 90 anos e é uma pessoa incrível, do meu companheiro para a vida Carlos Bao e, principalmente, das minhas escolhas pessoais como cidadão”, diz o professor Léo Pichara.
"De todas as coisas que tenho para me orgulhar, além da minha realização profissional e das minhas origens, é o fato de ter encontrado o meu marido, Léo Pichara. Este encontro, há 14 anos atrás, proporcionou meu autoconhecimento, minhas descobertas e minha evolução enquanto ser humano. Nosso relacionamento me fez crescer, me deu possibilidades e me tornou uma pessoa infinitamente melhor, mais altruísta, mais focada e menos egoísta. Os resultados desse relacionamento melhoraram todos os aspectos da minha vida", diz o designer gráfico Carlos Bao.