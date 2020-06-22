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Renata Rasseli

Daniela Mercury apresenta a "Live do Orgulho" de sua casa em Salvador

Depois do sucesso da Live da Rainha, a cantora se prepara para a apresentação do dia 28, às 18h, no Youtube, em homenagem ao mês do Orgulho LGBTI+

Públicado em 

22 jun 2020 às 11:05
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Daniela Mercury, cantora
Daniela Mercury, cantora Crédito: Diuvlgação
A cantora Daniela Mercury está se preparando para mais uma live no Youtube. O show virtual da rainha do axé está marcado para domingo (28), a partir das 18 horas.
A data da apresentação online foi escolhida a dedo, já que é no mesmo dia que é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+. A data também marca a comemoração da Revolta de Stonewall, manifestação que deu início à luta do movimento LGBT+ pelo mundo.
“É um momento muito importante de fortalecimento da nossa comunidade e de luta por igualdade e pela manutenção da democracia. Sabemos que muitos estão sofrendo dentro de casa com o preconceito durante a quarentena. Sabemos que muitos precisam de reforço para continuarem altivos. Sabemos que muitos precisam de alegria e de amor para continuarem na luta. Eu não podia deixar de fazer essa live. É a Live do Orgulho. E tenho orgulho de ser quem sou. Tenho orgulho da minha família e tenho orgulho de celebrar essa data com todos que valorizam e lutam pela diversidade”, diz Daniela.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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