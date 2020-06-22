Daniela Mercury apresenta a "Live do Orgulho" de sua casa em Salvador

A data da apresentação online foi escolhida a dedo, já que é no mesmo dia que é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+. A data também marca a comemoração da Revolta de Stonewall, manifestação que deu início à luta do movimento LGBT+ pelo mundo.

“É um momento muito importante de fortalecimento da nossa comunidade e de luta por igualdade e pela manutenção da democracia. Sabemos que muitos estão sofrendo dentro de casa com o preconceito durante a quarentena. Sabemos que muitos precisam de reforço para continuarem altivos. Sabemos que muitos precisam de alegria e de amor para continuarem na luta. Eu não podia deixar de fazer essa live. É a Live do Orgulho. E tenho orgulho de ser quem sou. Tenho orgulho da minha família e tenho orgulho de celebrar essa data com todos que valorizam e lutam pela diversidade”, diz Daniela.