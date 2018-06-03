Famosos marcam presença na Parada Gay de São Paulo

Mesmo no frio e debaixo de uma chuva fina, uma multidão toma conta do Centro de São Paulo, na Parada do Orgulho LGBT de 2018, neste domingo (3). Diversos artistas marcam presença no evento que levanta a bandeira da diversidade. Ao todo, 18 trios elétricos irão participar da festa, com Anitta e Pabllo Vittar.

Pabllo Vittar usou um look com manchetes de jornais relacionadas à homofobia. A funkeira Anitta usou um maiô colorido. A ex-BBB Ana Clara participou da Parada pela primeira vez.

As primeiras manifestações na 22ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo foram contra o Congresso e o Palácio do Planalto. A apresentadora Tchaka abriu o evento com críticas aos parlamentares conservadores, que foram acompanhadas de gritos da plateia pedindo "Fora Temer". Depois, Tchaka puxou o mesmo grito de protesto. Com o tema "Poder para LGBTI+: Nosso Voto, Nossa Voz", a Parada busca conscientizar a comunidade sobre a importância do voto nas eleições deste ano.





Monica Benício, mulher da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol), assassinada em março, também se pronunciou: "Apesar de ter cara de festa, é um ato político. É resistência. Temos que vir para rua fazer festa, mas também para fazer revolução. Isso aqui é revolução. Por nenhuma Marielle a mais assassinada, por nenhum gay assassinado, por nenhuma lésbica assassinada e nenhuma trans assassinada."