Colisão entre motos mata mãe e outro motociclista e deixa filho ferido em Ecoporanga

Uma colisão frontal entre duas motocicletas matou duas pessoas e deixou um jovem ferido no bairro Vila Nova, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (28).





Rayanne Rodrigues Rocha, de 36 anos, morreu no local. Ela pilotava uma Honda CG 160 Start e levava na garupa o filho, de 19 anos, que ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, onde permanece internado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.





O outro motociclista, identificado como Rafael Carlos Rosa Lyra, de 28 anos, conduzia uma Honda CG 150 Titan. Ele chegou a ser encaminhado à mesma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (29).





De acordo com a Polícia Militar, Rayanne não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a motocicleta que ela conduzia estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi regularizado e liberado no local. Já a moto do outro condutor estava com a documentação em dia.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Ecoporanga.