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Acidente

Colisão entre motos mata mãe e outro motociclista e deixa filho ferido em Ecoporanga

Mulher morreu no local e outro motociclista foi socorrido, mas não resistiu; jovem de 19 anos segue internado após o acidente

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 11:16

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

29 abr 2026 às 11:16
Colisão frontal ocorreu na noite de terça-feira (28), no bairro Vila Nova; condutor da segunda moto morreu no hospital na manhã desta quinta (29)
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Ecoporanga Leitor | A Gazeta

Uma colisão frontal entre duas motocicletas matou duas pessoas e deixou um jovem ferido no bairro Vila Nova, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (28).


Rayanne Rodrigues Rocha, de 36 anos, morreu no local. Ela pilotava uma Honda CG 160 Start e levava na garupa o filho, de 19 anos, que ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, onde permanece internado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.


O outro motociclista, identificado como Rafael Carlos Rosa Lyra, de 28 anos, conduzia uma Honda CG 150 Titan. Ele chegou a ser encaminhado à mesma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (29).


De acordo com a Polícia Militar, Rayanne não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a motocicleta que ela conduzia estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi regularizado e liberado no local. Já a moto do outro condutor estava com a documentação em dia.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Ecoporanga.

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